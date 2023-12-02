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經濟

香港地產

CCL八大指數齊連跌兩周 近4年首見

【明報專訊】減辣後樓價仍然續跌，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報151.06點，按周跌0.42%，雖較上周公布的按周跌幅1.46%、即14周以來最大跌幅有所收窄，但連跌兩周共1.87%。指數創348周（逾6年半）新低，重返2017年3月底時水平。此外，八大樓價指數齊跌兩周，是自2019年12月後近4年以來首見。

CCL兩周累跌1.87% 險守150點

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，息口維持高企，加上11月初東涌第106B區住宅地及港鐵東涌東站第一期項目連環流標，樓市氣氛疲弱，整體樓價跌勢持續。

楊又稱，本周港元1個月同業拆息急升，創2007年10月後逾16年新高，以及天水圍天榮站第1期YOHO WEST今日首輪開售350伙，對本港二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。

分區方面，港島樓價率先重回2016年水平，見逾7年新低。本周港島CCL Mass報150.83點，按周跌0.65%，指數重返2016年9月底時水平。九龍CCL Mass報146.06點，按周跌0.52%。新界東CCL Mass報168.30點，按周跌0.11%。新界西CCL Mass報138.48點，按周跌0.4%。四區樓價齊跌兩周，港島累跌3.17%，九龍跌1.3%，新界東跌0.78%，新界西跌2.16%。九龍及新界西樓價繼續處於2017年3月及4月時水平。

較今年4月高位跌逾一成

事實上，CCL距離第4季目標148點，只差3.06點或2.03%。今年CCL暫跌3.64%，指數比今年4月168.4點高位累跌10.3%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌21.05%。今年CCL暫跌3.64%，CCL Mass則跌3.17%，CCL（中小型單位）跌3.08%，CCL（大型單位）跌6.09%，港島跌3.25%，九龍跌3.13%，新界東跌1.01%，新界西跌4.77%。

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