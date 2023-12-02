羅兵咸內地香港員工「出貓」遭重罰

涉逾千人 內部培訓作弊

PCAOB表示，PwC香港及中國分部分別有1000名及數百名員工，於2018年至2020年間透過兩個未經授權軟件「通水出貓」，違反該會對於誠信及人員管理方面的質素監控標準；羅兵咸永道則回應指出，對於員工使用共用技術手段，以完成內部培訓課程和測試的行為深感遺憾。該行稱，於發現問題後，立即進行調查並採取補救措施，包括阻斷相關技術，以進一步傳播和使用，並要求涉事員工重修培訓其課程。

另外，《香港01》昨引述消息人士報道指，四大會計行之一德勤的高層，日前於公司特別會議宣布，中國區每個城市分部的非審計部門，包括管理諮詢、財務諮詢、風險諮詢及鑑證等員工，需由本月開始至明年2月為止的3個月內，至少放15天無薪假，不遵從者則會被勸退，本報記者曾向德勤查詢但未獲回應。該名消息人士續指，德勤今年花紅縮減至較疫情前少、超時工作無補償，以及該行已宣布會舉行的公司周年晚宴亦被突然取消。