理財通降門檻 擴產品範圍 港銀可因應客戶要求介紹適合投資

明報記者 歐陽偉昉

跨境理財通自2021年10月運作以來反應未如預期熱烈，截至上月底內地人的南向通1500億元（人民幣，下同）總額度已用2.85%，港澳人士的北向通額度更只使用0.16%。理財通推出時，基於「屬地管理原則」相關投訴要由銷售當地監管，跨境銷售銀行只能執行客戶主動作出的投資指示，即使客戶提問也不能給予投資建議，香港與內地理財產品相當不同，機制削弱理財通吸引力，基金業界爭取可為客戶提供投資諮詢服務。

增券商試點 增投資額度至300萬

建議新制下，銀行仍不能對未開立南向通的內地公眾，提供具有招攬或建議成分的資料，銀行為協助客戶作出投資決策，須為客戶進行風險評估，而介紹產品時也要遵照本港證監會的有關要求。香港銀行可以短期委任其合作的內地伙伴銀行員工進行受規管活動，惟須滿足金管局監管相關機制要求。

產品方面，建議新制下，南向通與北向通投資者可投資範圍亦有所擴大（詳見表），並新增境內銷售機構和合作機構，可進行跨境銷售行為。

昨日諮詢文件亦如三地監管機構9月公布，增加證券公司參與試點，個人投資者額度則由100萬元提升至300萬元，參與者若同時開通銀行和券商渠道則由兩者均分150萬元，同時內地客戶准入門檻從連續繳納社保或個人所得稅由滿5年降低至兩年，並增加最近3年本人年均收入不低於40萬元，作為家庭金融資產准入備選條件之一。

投資基金公會：走出重要一步

香港金管局表示，昨日已同步就香港的相關落實細節開展業界諮詢，聽取業界對於優化措施意見，爭取早日敲定落實細節，證監會則指正與內地監管機構密切合作，並落實合資格持牌法團參與試點計劃的相關具體要求，將以通函形式就持牌法團的准入準則和參與要求提供指引，會在適當時候公布。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明歡迎當局的建議，指理財通的計劃框架部分地方太緊，令人有「得物無所用」的感覺，今次雖然未至於全面拆牆鬆綁，但走出重要一步，很多基金公司都希望向大灣區公司提供產品。