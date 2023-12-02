金管局：曾有建議停紙本支票股票結算

最終維持 平衡持份者要求

金管局通函指出，有給予政府和港交所建議指出，因為公眾投資者對數碼金融服務的接受度提高，建議本港完全電子化股票交易。惟經過仔細考慮後，為保障部分持份者的需求，現採取一個較平衡的做法。不過，隨着技術繼續向電子股票交易和支付轉變，數碼化發展必無法逆轉，有關議題未來將重新探討。

據港交所方案，在考慮保護銀行員工和客戶安全下，建議惡劣天氣下銀行分行將如現時般關閉，將僅通過電子渠道提供銀行服務，銀行不會在當日收集紙本支票，惟惡劣天氣日之前收到的支票將繼續進行清算和結算。

金管局表示，雖然諮詢仍在進行，尚未決定是否接受港交所建議，但當局建議銀行開始進行必要規劃和準備，以縮短引入措施的時間。通函又指出，香港銀行同業結算公司將就惡劣天氣清算和結算程序發出技術指引和舉辦簡報會，幫助銀行熟悉建議安排。當局要求銀行熟習指引、確定需要提升的系統，準備後續模擬測試，以確保操作和技術準備就緒。銀行亦應規劃相關支援運作，例如客戶服務熱線和電話銀行服務等，若支票清算或其他服務不能遠程操作，應確保員工如何安全進入銀行工作。