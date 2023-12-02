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經濟

金管局貼現窗向銀行放貸30億 3個月高

【明報專訊】金管局周四通過貼現窗向銀行放貸30億元，規模是8月24日以來的逾3個月最大。港元拆息昨日普遍向下，其中隔夜拆息更連跌4日，報4.05191厘，比周四跌0.16357厘，見10月19日以來個半月低位。有交易員估計，早前資金因近月結、年結而偏緊，觸發銀行向貼現窗借入資金，但近日資金其實已相對較「鬆」，是次或是個別銀行資金操作需要有關。

1個月拆息升 隔夜息四連跌

金管局數字顯示，從貼現窗借取的30億元退還後，昨日反映流動性的銀行體系總結餘亦相應回落至449億元。該局曾於11月22日透過貼現窗向銀行提供9.04億元短期流動資金。貼現窗是金管局為銀行提供短期流動資金的窗口。銀行將所持外匯基金票據或債券做抵押，向金管局借取隔夜港元流動資金，以進行銀行同業結算。解決流動資金不足夠問題。

另外，銀行公會顯示，1周拆息連跌4日，且跌穿5厘水平，報4.60512厘，與按揭利率相關的1個月拆息自逾16年高位回落兼結束9連升後，昨日反升0.01577厘，報5.5325厘，反映銀行資金成本的3個月拆息報5.55357厘，比周四降0.05697厘。至於港元匯價自11月28日起開始轉弱，港元兌美元更一度跌至7.8143，見3周低位，之後曾報7.8133。

相關字詞﹕拆息 銀行體系總結餘 貼現窗 金管局

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