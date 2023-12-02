晶泰成第二隻申上市特專公司

經營AI藥物研發 估值154億

晶泰科技以先進人工智能、高性能雲計算為藥物及材料科學研發解決方案及服務；集團於2020年至2022年均錄得虧損，其經調整虧損淨額分別約為1.22億元（人民幣，下同）、2.71億元及4.37億元。據招股書顯示，於2021年7月完成D輪融資後，其公司估值達19.68億美元（約153.77億港元）。

晶泰科技背後金主陣容鼎盛，主要股東為騰訊控股（0700）持有約13.66%股權；紅杉中國、軟銀及中國生物製藥（1177），分別持有8.25%、2.92%和0.61%的股權。此外，晶泰於上市前亦引入多家知名投資者，其中包括中壽（2628）、人保（1339）、華興（1911）、中金（3908），以及谷歌。

撥康視雲出門問問申上市

臨牀階段眼科生物科技撥康視雲及人工智能科技企業出門問問亦於同日遞表上市。瑞銀、建銀國際及華泰國際為撥康視雲聯席保薦人。撥康視雲尚未有銷售收入，於2021年及2022年分別虧損約3540萬美元及6684萬美元，其研究開支於同期分別約為846萬美元及1529萬美元。另外，人形機械人公司深圳市優必選科技，以及中國鋰離子電池製造商瑞浦蘭鈞，分別亦於周四（30日）及昨日通過上市聆訊。四川德康農牧昨日截止認購，統計各散戶行的孖展飛合共認購6461萬港元，當中富途借出3600萬港元，以集資額9944萬港元計未足額。

港股IPO市場近日回暖迹象明顯，自10月11日以來，新股上市後其首日股價均力保不失，11隻新股均無跌穿招股價（見表）。當中華視（1111）表現最為佳，首日飈升近56%。

明報記者