恒指挫212點逾一年收市新低 藍籌頻破底

新世界回到逾20年前 新地14年低

今年以來，僅20隻藍籌股仍錄累計升幅，其餘60隻藍籌已經累跌介乎約0.4%至67.9%，當中最傷是李寧（2331）昨天收報21.75元，無升跌，但累跌67.9%。部分藍籌近日更跌至多年新低（見表），如新世界發展（0017）昨天重創4.4%，至11.1元收市，股價重回逾20年前水平，而另一地產股新鴻基地產（0016）雖微跌0.8%，至76.05元，但已見2009年4月的逾14年收市新低水平。

至於國指昨日收報5761點，跌68點，同創今年新低，為去年11月10日以來低位，今年以來累跌14%，而科指收報3831點，跌1.8%。至於滬深港通方面，南下交易淨入約67億元人民幣。

國有機構入市買央企指數基金

在昨天藍籌股當中，多達63隻股價下跌。ATMX領跌恒指共89點，佔跌市比例42%，其中騰訊（0700）以全日最低位319元收市，跌2.4%，美團（3690）跌2.9%，小米集團（1810）跌2.9%，而阿里巴巴（9988）跌1.2%。除科技股外，近日被指與內房股訪談的內銀股走弱，建設銀行（0939）跌1.3%，中國銀行（3988）跌1.4%，工商銀行（1398）跌1.3%。獨立分析師彭偉新指，恒指成分股在收市競價時段偏弱，尾市共流出的資金為9.7億元，反映投資者稍為看淡，但整體沽壓並非太明顯，未必對下周帶來壓力，整體表現仍視乎外圍及經濟數據。

另外，有消息指出，有國有機構入市買入多隻追蹤央企指數的交易所買賣基金（ETF）。中國國新控股於收市後證實，旗下國新投資昨天增持中證國新央企科技類指數基金，未來繼續增持。