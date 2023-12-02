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經濟

許正宇：數據可反駁金融中心遺址論 稱機遇大於挑戰 施永青指要爭取歐美資金

【明報專訊】港股市場上市集資和成交額縮水，恒指下挫，近日內地社交媒體將香港形容為「國際金融中心遺址」成熱話。不過，財經事務及庫務局長許正宇昨日發表網誌，指出香港金融市場根基穩固，具備「國際性」、「綜合性」及「增長性」的特點，認為國際金融中心遺址的說法「完全站不住腳」。中原集團創辦人施永青同日則在旗下報章撰文，擔心現實確有向此發展的可能，認為不可掉以輕心。他接受本報訪問時指，要爭取歐美資金重返，政府應更多交由私人推動市場。

許正宇指出，環球經濟前景不明朗、地緣政治情况不穩，以及利率環境在高位維持更長時間等宏觀因素，無可避免地制約了香港金融市場，特別是現貨股票交易及新股上市融資金額的短期表現。不過他指出，香港國際金融中心的地位並非施加壓力便會倒下，成就倚靠「一國兩制」的獨特地位，政府、監管機構和業界的長期耕耘，以及國際投融資者的口碑。當局有信心、底氣和能力，持續建設一個更有深度和廣度的國際金融中心。

堅持國際化特色 融通中外資本

許正宇引述證券市場、財富管理等多項增長數據（見表），認為中長期香港金融市場機遇肯定大於挑戰。當局將落實新的政策措施及項目，堅持國際化特色，繼續融通中外資本，為市場可持續發展增添新動力。

施永青則在文章指出，金融業在疫情後復常速度緩慢，股市成交沒法維持每日1000億元以上，恒指表現跑輸全球主要市場，外資投行業務將集中為內地富裕階層作資產管理，而非為內地企業提供融資。他認為這是因在中美交惡後，美國政府為制約對華投資，設法廢除香港金融角色。他引述基金界人士指出，由於被美列入限投清單的公司增加，投資者只好及早撤資以策安全。

施永青接受本報訪問時，擔心資金不到香港金融市場，除周期性因素，也受結構性和政治性因素影響，美國作為控制資金最多的國家，對港採取限制態度，難免對香港會有所影響。「知道有影響，才能制定政策去應對」。

施永青籲政府交由私人推動市場

施永青在文中認為，必須爭取歐美資金重返，香港金融事業才能興旺。問及如何達到，施永青認為現時只能做好自己的部分，做好資本主義，私人產權、個人自由有保障等，「基本法設計就是要香港繼續做金融中心、與國際連接，所以在連接國際和融入大灣區，連接國際的重要性會較大」。他又指出，以往西方認為香港較他們更資本主義，不過近來政府在政策上趨向有為，認為對連接世界未必最佳，應較多交由私人推動市場。

明報記者

相關字詞﹕施永青 財庫局 金融中心 金融中心遺址 許正宇

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