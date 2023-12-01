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經濟

香港地產

高力籲政府檢討推地安排防流標

【明報專訊】樓市欠佳，發展商投地意欲大減，高力總結今年全年賣地成績，過去11個月，政府及一鐵一局共推出了9個住宅項目（已公布招標結果計），當中6個項目流標。高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜表示，流標數目是本港土地供應史上，出現最多流標次數的一年，因地產商投資大型發展項目面對不少壓力，包括住宅一手市場反應淡靜、貨尾單位積存等，減低發展商投標意欲。該行建議，政府應重新審視在現時市况下賣地表推地的優先次序，並應考慮將商業地最少延至下個財政年度才推出。

高力香港估價及諮詢服務主管鄭亥延亦稱，現時地皮發展限制多，招標欠靈活，也是令發展商出手更謹慎的原因之一。她以荃灣油柑頭首置上車盤地皮為例，中標者必須興建政府設施，如展能中心暨嚴重弱智人士宿舍，令建築成本與整個項目的總投資額不相符，入標價再低也計不到有合理利潤，最終只收到一份標書，並流標收場。她指這種綑綁式地皮發展將風險轉嫁發展商，減低投地意欲，若未來仍多以這種模式推地，可預期流標將更普遍。

建議延遲推出商業地

高力香港研究部主管李婉茵表示，本財政年度尚有3幅地皮未推出市場，包括灣仔和金鐘兩幅商業地皮，以及元朗一幅三合一工業用地，灣仔和金鐘長遠缺乏新的寫字樓供應，區內地皮雖具投資價值，惟面對高息環境持續，現時寫字樓空置率高企，再加上2025/26年度將增加近700萬方呎樓面供應，實在並無迫切性在短期內再推商業地皮，否則很大機會再流標。她建議，政府應重新審視在現時市况下賣地表的推地優先次序，考慮將商業地最少延至下個財政年度才推出。

相關字詞﹕觀塘市中心第4、5區 市建局 港鐵 東涌東站第1期發展項目 流標 官地 高力

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