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經濟

香港地產

十大屋苑兩月破120宗 麗港城交投飈3倍

【明報專訊】政府10月底公布減辣後，發展商積極推盤，二手交投量亦見平穩。據中原地產統計，十大屋苑11月共錄得121宗成交，連續兩個月每月錄逾120宗買賣，其中藍田麗港城上月錄得11宗成交，按月大增逾2.6倍，為十大屋苑中升幅最大。

據中原地產數據，上月份十大屋苑共錄121宗成交，較10月錄約127宗，雖然輕微減少6宗或4.7%，但仍連續兩個月每月逾120宗成交，其中鰂魚涌太古城、麗港城、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園，成交量均錄升幅，而鴨脷洲海怡半島錄10宗成交，追平前月，其餘4個屋苑，鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔園和沙田第一城，成交量均下跌。

嘉湖連升5月 上月27宗8個月最旺

不過，部分屋苑價跌量升，嘉湖山莊單月錄27宗買賣，雖然只較前月的26宗多1宗，但宗數連升5個月，創今年3月後的8個月新高，惟平均成交呎價則連跌8個月至8296元，為2017年1月、即近7年來新低。另太古城上月錄22宗成交，按月多4宗或22%，連升4個月，創今年2月錄得41宗後的新高。

美孚大兩房685萬沽 4年實蝕9%

事實上，十大屋苑亦錄二手蝕讓個案，利嘉閣分區董事陳鴻信稱，美孚新邨1期百老匯街11號低層D室，實用面積706方呎，大兩房間隔，以685萬元買入，實呎9703元。原業主2019年約710萬元買入，帳蝕25萬元，連使費料實蝕約66萬元或9%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港府減辣成效逐步浮現，促使買家趁低入市，惟多個新盤接連以低價開售，凍結大批購買力，12月亦有大型新盤部署出售，料二手市場持續受壓。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，由於新盤推售，並以低價或折讓價推盤，搶佔部分二手市場購買力，部分急於放售單位業主亦擴大議價空間，故近日二手市場仍以減價盤為主，並不乏買家趁機會在市場物色筍盤，令全月指標屋苑交投仍能保持。

相關字詞﹕美孚新邨 價跌量升 嘉湖山莊 太古城 麗港城 二手成交 十大屋苑

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