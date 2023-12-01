峻譽‧渣甸山最快明年初推

有意挑戰區內呎價紀錄

資料顯示，皇第一個地下三複式戶以招標形式售出，去年5月以約3.34億元售出，實呎8萬元，創下渣甸山分層戶呎價新高。由兩座組成的峻譽‧渣甸山，共提供114伙，包括兩房至4房戶型，標準戶實用介乎434至1686方呎；而連平台或天台特色戶設有9伙，實用由622至2986方呎，料大部分單位可享政府大球場景，部分高層戶可遠眺維港海景。至於項目住客會所，主要設施包括戶外泳池、宴會廳、瑜伽房、燒烤場、健身室等，並在20樓設有空中花園。

4年前奪標 每呎地價2.5萬

翻查資料，中信泰富2019年12月投得項目所在的大坑道135號地皮，項目前身為公務員宿舍，佔地4.29萬方呎，可建樓面約12.9萬方呎，地政總署當時共收到25份標書，由中信泰富以32億元擊敗對手奪標，每方呎樓面價2.48萬元。