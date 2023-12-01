YOHO WEST首輪收票超額51倍 上月全月560宗一手成交 按月升近六成

明報記者 林可為

YOHO WEST是新地今年壓軸登場的新界大盤，相對同系屯門兆康NOVO LAND第2B期、大埔白石角UNIVERSITY HILL第2A期，今年3月、4月首輪開售前收約1.06萬票、1.03萬票，收票成績更理想。YOHO WEST明日發售350伙，1房折實價299.96元起，屬8月長實（1113）油塘親海駅II首輪賣626伙後，約4個月來首輪開售單位最多新盤。值得留意，親海駅II首輪開售前勁收約3.06萬票，膺本港新盤票王。

維港1號上月沽33伙吸金逾4億

至於上月一手成交不乏來自近期新增優惠、變相減價作招徠的新盤，其中中海外（0688）啟德跑道區維港1號，上月共售33伙、吸金逾4億元，包括昨沽4伙，當中第2B座36樓F室，實用面積1359方呎4房雙套間隔、連317方呎天台，成交價3600萬元、實呎2.64萬元，代理消息指買家為境外專才，料受惠「先免後徵」新政策，可慳約387萬元辣稅。

麗展（0488）及市建局合作的觀塘Bal Residence，早前再將18伙曾於今年較早時已減價單位，再減價12%至15%後（個別與最初推售定價比較，減幅達21%），最新以546.98萬元售出12樓G室，實用面積339方呎1房戶，實呎1.61萬元；項目11月共售5伙、套現逾2500萬元。信置（0083）系樓盤上月沽50伙、吸金逾6.9億元，其中將軍澳日出康城凱柏峰III售24伙，涉近2億元。

傲寓6伙餘貨新增8%折扣

此外，再有新盤變相減價，其士（0025）與市建局合作的大角嘴傲寓修訂價單，為指定1房戶買家提供「特選菁英單位折扣」、「特選專才單位折扣」，共新增8%折扣，涉約6伙，實用面積328至340方呎，最高折扣28% （原最高折扣20%）；同時亦新增家具津貼折扣，F室（實用面積333方呎）買家可獲贈家具組合優惠、或選1萬元折扣。

另外上月主要新盤共錄約26宗取消交易或撻訂，包括恒地（0012）北角君豪峰31樓R室，實用面積238方呎開放式戶，買家2021年9月720.32萬元購入，惟新近撻大訂，料遭殺訂10%涉約72萬元。