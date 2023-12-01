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經濟
2023年12月1日星期五
技術取勝
投資策略
打風開市諮詢兩個月 擬明年7月推 銀行不開門 倡用電子轉帳 如常追孖展
MSCI季檢 港股成交1391億
港生活成本全球第五貴 星洲蘇黎世居首
極氪疑因市况弱煞停美上市
新申請按揭宗數減39% 逾7年半新低
彭博：阿布扎比擬競購電盈光纖業務
港10月零售升5.6% 今年最弱 業界憂北上消費 對聖誕生意審慎
下周一遊泰可轉數快 日限1萬 納9支付商
邱達昌：賣地零入標少見 地產商或食飽趨保守
中國服務業商務今年首萎縮 11月製造業PMI跌至49.4遜預期
內地客新做壽險保費 按季跌33%至150億
金山科技簽6.6億綠色銀團
OPEC+傳每日再減產百萬桶 俄羅斯佔半 紐約期油曾升破79美元
美債11月回報4.9% 1980年代以來最佳
摩通戴蒙：若美下令 將退出中國
微軟將入局OpenAI做觀察員
張兆聰：商品股先炒一轉 煤炭板塊首選
英鎊定存高息精選
方保僑：如何避免成詐騙案受害者
植耀輝：年底萬九點恐難達標
技術取勝：青島啤或下試45元
盧駿匡：港股曾跌破浪底 後市或進一步走弱
譚仔邀澳洲消防猛男 訪港陪客人食「熱鍋」
中金傳促分析師不炫富
劉思明：全球銅供應或趨緊 紫金可留意
周顯：大英博物館不如賣藏品
譚新強：基辛格及芒格 政經界連失兩位百歲智者
湯文亮：夫死夫還在 禾蟲過造恨唔返
英樓價結束跌勢 恐續受高息困擾
YOHO WEST首輪收票超額51倍 上月全月560宗一手成交 按月升近六成
峻譽‧渣甸山最快明年初推
十大屋苑兩月破120宗 麗港城交投飈3倍
港大內地生1.7萬租瑧蓺蝕讓納米盤
高力籲政府檢討推地安排防流標
木器大王8600萬沽太子舖 20年升逾倍
技術取勝：青島啤或下試45元
【明報專訊】華潤萬象中線或續跌（圖）
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