微軟將入局OpenAI做觀察員

【明報專訊】ChatGPT母企OpenAI周三宣布，聯合創辦人Sam Altman正式重掌CEO職位及新董事會正式上任，而最大股東微軟（美：MSFT）將在董事會享有一個觀察員席位，為該公司的戲劇性權鬥畫上句號。由Altman撰寫的通告，同時宣布手下重臣重新歸位，在權鬥期間曾任臨時行政總裁，並一直爭取Altman復職的Mira Murati會重新擔任技術總監，而因抗議Altman被解僱憤而辭職的OpenAI聯合創辦人Greg Brockman將重新擔任公司總裁。至於曾參與解僱Altman的前董事會成員兼聯合創辦人Ilya Sutskever，OpenAI正討論「如何讓他在OpenAI繼續工作」。