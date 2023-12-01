下周一遊泰可轉數快 日限1萬 納9支付商

現時支持用戶在泰國支付有7間銀行，中銀（2388）、交銀、東亞（0023）、花旗、富邦、恒生（0011）、匯豐，以及兩間支付機構八達通和Tap & Go。在泰國則有5間銀行支持商戶收款，涵蓋了PromtPay九成商戶。需注意是次連接，並不支援泰國的個人戶口，因此當地小商戶若以個人銀行帳戶，或非參與銀行的帳戶收款，將不能使用轉數快交易。

匯率即時計算 交易風險可控

港人可經參與銀行或電子錢包的手機應用程式，在當地掃描商戶二維碼支付，匯率會即時計算，系統將顯示泰銖、港元金額和匯率，客戶確認後才會在戶口扣數支付，李達志指在測試時所見，匯率水平對比其他支付方法是「相當不錯」。對於會否增加被詐騙風險，他指出詐騙重點並非在於所使用的支付工具，相信面對面的交易風險可控，他亦提醒掃描二維碼支付時，留意款額是否與應付金額相同。

有主要銀行和電子錢包，例如渣打、 AlipayHK和微信支付，現時不在支援客戶在泰付款的名單，金管局主管（金融基建發展）黎巧兒表示，是否參與由銀行或支付公司按其業務模式自行決定。渣打回覆查詢時表示，正提升相關系統，讓港人於下一階段可在泰國商戶掃描二維碼付款。AlipayHK則指出，今年5月公布透過螞蟻集團的Alipay+全球跨境數碼支付和營銷解決方案進軍泰國，用戶在泰國可使用AlipayHK付款，目前包括兩大泰國購物中心運營商，已覆蓋泰國大部分商場。