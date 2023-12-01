MSCI季檢 港股成交1391億

總結11月，恒指跌69點或0.4%，已連續第四個月下跌，成分股當中以中生製藥（1177）表現最佳，股價累升24.3%；最差為海底撈（6862）、累跌22.5%，國指同樣連跌4個月，科指則終止3連跌。

恒指連跌4個月

內地公布中國11月製造業PMI降至49.4，差過預期，拖累恒指低開8點後跌幅擴大至最多跌130點，低見16863點，不單低於10月24日的低位16,879點，更創去年11月28日以來的新低，其後見資金趁低吸納，恒指最終收升49點；國指升38點，收報5857點；科指跌10點，收報3899點。北水淨流入17.21億元，南水北上則淨流入85.16億元人民幣。

科技股個別發展，騰訊（0700）升3.1%兼以全日高位收市，阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）靠穩，嗶哩嗶哩（9626）季績差過預期，股價急跌近11%；友邦（1299）跌2.6%，匯控（0005）跌0.5%，渣打（2888）跌1.5%。全月計，表現最佳的是中生製藥，累升26.32%，其次為龍湖（0960）及舜宇（2382），分別升21.62%及13.12%；表現最差的是海底撈，累跌20.55%，其次為新世界（0017）及美團（3690），分別跌18.97%及18.08%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，昨港股一度創出年內新低16,863點後回升，兼最後能企穩17000點收市，加上大市成交量保持暢旺，相信潛在沽壓都已釋放，要沽的已經沽了，估計港股已進入尋底尾聲，對後市可以維持正面態度。