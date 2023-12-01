打風開市諮詢兩個月 擬明年7月推 銀行不開門 倡用電子轉帳 如常追孖展

明報記者 江陵凱

港交所表示，是次諮詢期長達兩個月，將於明年1月26日結束，惡劣天氣下維持交易專責小組提出，建議於實施前提供為期半年的準備時間，目標於2024年7月生效。港交所表示，會與港府、證監會及金管局磋商，於諮詢總結中提出發展方向。

金管局：提升港金融競爭力

港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁昨於交易所網上播客表示，若香港市場受惡劣天氣影響而停市，恰逢內地市場正常交易，香港市場無法提供滬港通北向交易，將為透過滬港通交易的經紀商和投資者帶來風險。

另外，姚嘉仁亦指目前滬深通北向交易的日均成交量達1000億元人民幣，而南向港股通則約為300億元。

港交所建議投資者及參與者為實施惡劣天氣下維持交易作好準備，採納並熟悉電子轉帳方式，亦指交收銀行已同意檢討其現有轉帳限額，再按需要考慮調整，以支持惡劣天氣下維持交易，同時指交收銀行已同意檢討其現有轉帳限額，再按需要考慮調整，以支持惡劣天氣下維持交易。

金管局表示，與銀行業界歡迎港交所是次諮詢文件，指若建議落實，可讓本地和境外投資者，於極端天氣下仍能交易，有助提升香港作為國際金融中心的競爭力。金管局亦鼓勵銀行，盡早啟動前期規劃及準備工作，以縮短落實建議的時間。

紙本支票結算方面，由於惡劣天氣下，銀行實體分行將全日不開放營業，以支票截止存入時間為星期三為例，若投資者於星期三銀行截止時間後存票，其翌日為惡劣天氣，該筆款項則將延至惡劣天氣後兩天，即下周一才過數（見圖）。

市場初步反應分歧

市場初步反應分歧。香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，港交所將結算及遙距工作等，目前難以解決的問題推卸給券商來自行解決，並無正式面對有關問題，更指若要實行惡劣天氣下開市操作，政府仍有大量問題需要面對及解決；富昌證券則表示支持港交所建議，指近年遠端工作的運作模式已十分成熟，不少大型金融機構也有在家工作的安排，富昌證券亦不例外。