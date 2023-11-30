上月受訪仍看好中國 未來20年比任何大型經濟體更好

視說服巴菲特投資比亞迪最明智

芒格長期投資中國，2008年說服巴菲特投資比亞迪（1211），並視此為自己最明智的投資之一。他在播客專訪形容，比亞迪創辦人王傳福是天才，「我從未見過這樣的人。他可以做任何事情。他是天生的工程師，是能夠把一切都做出來的生產型管理者」，較特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克的執行力更強。

芒格今年2月在旗下媒體Daily Journal年會表示，巴郡最初向比亞迪投資2.7億美元，這些投資到現在價值約80億或90億美元，「這是相當不錯的回報。我們不能總遇到這種事情，可能一輩子也就遇到一次」。

比亞迪微博發文：痛失良師摯友

比亞迪昨在微博發文為芒格致哀，「我們痛失一位良師摯友，查理‧芒格先生，一位傳奇睿智的百歲老人，智慧與遠見的象徵」。比亞迪感謝芒格讓巴郡成比亞迪重要股東，為該公司發展新能源車行業「注入強大的信心與動力」，對其「致以最深的敬意」。不過巴郡近年已減持比亞迪，將持股比例由2008年的25%大幅降至10月時小於8%。

芒格近年因看好中國的發展而引起關注。他在2021年表示 ，自己固然喜歡美國的制度，但每個國家都有自己的問題，不應假設所有國家都應奉行美國制度，有趣的是「共產主義中國在面對經濟繁榮時，比資本主義美國聰明」，例如中國會控制經濟增長，而非坐等泡沫爆破。一直反對加密貨幣的芒格，也贊同中國在2021年禁止加密貨幣。

對於中國下令對馬雲旗下螞蟻集團整改，他認為是「做了正確的事」 ，因為馬雲已越界，認為監管機構應先發制人、控制金融風險。不過芒格今年2月承認，投資阿里巴巴（美：BABA）（9988）是「我犯過的最大錯誤之一」。

（綜合報道）

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