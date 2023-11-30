「股神」摯友兼拍檔芒格逝世 享年99 巴菲特：沒芒格啟發 巴郡沒現在地位

家人未披露死因 近期仍思路敏捷

芒格家人未披露其死因，但芒格直至近期仍思路敏捷。今年早前仍以巴郡副主席身分，聯同主席巴菲特在巴郡股東大會接受提問，近期又接受了CNBC等媒體多個小時的專訪。對於巴郡的成功關鍵，芒格在2014年紀念協助領導巴郡50周年時撰寫了一封信，認為「我們比大多數人少了一點瘋狂，也比大多數人少了一點愚蠢」，有助於巴郡發展。

芒格於1924年元旦生於內布拉斯加州奧馬哈，是巴菲特同鄉。他少年時甚至曾在巴菲特家的雜貨店打工，但兩人直至1959年才認識。當時巴菲特向另一家人推銷他的投資合伙企業，對方最終答應投資，理由是巴菲特令其想起芒格。芒格當時既是律師，又涉足投資領域。在這家人穿針引線下，兩人一拍即合，自此合作無間。

巴菲特對芒格言聽計從

為巴郡創巨額回報

巴菲特曾指出，正是芒格令他一改以往的「雪茄屁股」（Cigar-Butt）投資策略。這是指被人吸過並丟棄的雪茄尾，撿回來後仍可多吸幾下，就如一些陷入困境的企業仍有剩餘價值。

巴郡本身就是「雪茄尾」。巴菲特與芒格於1965年收購的巴郡，就是一家破敗的紡織品廠。不過芒格告訴巴菲特，不要只追求以優惠價格，購入一盤不太壞的生意，相反要以合理價格購買優質企業，從而為巴郡創造巨額回報。例如1971年，他說服巴菲特收購時思糖果（See's Candy）。巴菲特曾認為，以該公司淨資產3倍的價格進行收購代價高昂。但在接下來數十年，時思累計為巴郡創造20億美元的利潤。

私底下，巴菲特往往對芒格言聽計從，但在巴郡股東大會等重要場合，芒格總會避免蓋過巴菲特的鋒芒。在巴菲特作重要講話後，芒格往往補充一句：「我沒有什麼要補充了。」令在場人士哄堂大笑。他與巴菲特之間，機智幽默的互動已成為絕響。

自1978年起，芒格一直擔任巴郡董事會副主席，與作為主席的巴菲特緊密合作。路透社指出，鮮有公司像巴郡兩名領袖如此緊密聯繫。隨着芒格離世，巴郡主管能源業務的阿貝爾（Greg Abel），與主管再保險業務的詹恩（Ajit Jain），成為僅次於巴菲特的巴郡最高領袖。

巴郡中人表示，阿貝爾完全擁抱巴郡文化，賦予各部門廣泛自主權。但阿貝爾與詹恩的合作方式，跟巴菲特與芒格截然不同。詹恩曾表示，巴菲特與芒格的關係獨一無二，無法複製，「我和阿貝爾之間的互動，不像巴菲特與芒格那樣頻繁，但每季也會互相談論各自的業務」。下一代接班人似乎已贏得投資者信任，巴郡昨早段股價微升。

（綜合報道）

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