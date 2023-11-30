明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港交所：LME取消鎳合約案獲英法院判勝訴

【明報專訊】港交所（0388）公布，英國高等法院於周三（29日）就有關倫敦金屬交易所（LME） 去年3月取消鎳合約交易決定的司法覆核作判決，港交所獲判全面勝訴。

有關司法覆核的審訊於今年6月進行，期間法院聽取各方就有關決定根據公法是否不合法，或構成侵犯原告人的人權所提交的陳詞。

港交所旗下LME於去年3月鎳期貨合約疑似「挾淡倉」暴升時，罕有叫停並取消部分鎳期貨交易，引發多家基金公司入稟索賠。港交所公告指LME和LME Clear於去年6月，在Elliott及Jane Street（統稱原告人）分別提出的申索中成為被告人。其中Elliott索賠4.56億美元（約35.6億港元），Jane Street則索賠1534萬美元（約1.2億港元）。相關申索提交予英國高等法院，申索主要挑戰LME有關取消原告人聲稱於去年3月8日或之後執行的鎳合約交易的決定。

LME歡迎法院作出判決確認有關決定的合法性，LME將繼續採取必要和適當的措施，確保市場有序運作，促進旗下市場長遠健康發展，提升市場效率及韌性。港交所主席史美倫指裁決不僅對LME及港交所來說是好消息，對全球交易所也是好消息。行政總裁歐冠昇表示，LME由始至終秉持最高誠信行事，一直以整個市場的利益為依歸。

上 / 下一篇新聞

新地恒地呎價300購新田科技城農地 連毗鄰地料規模媲美兩個嘉湖山莊
新地恒地呎價300購新田科技城農地 連毗鄰地料規模媲美兩個嘉湖山莊
話你知：新田科技城創科用地相當17個科學園
話你知：新田科技城創科用地相當17個科學園
壽臣山南天第示範屋首曝光
壽臣山南天第示範屋首曝光
麗城花園連錄兩蝕讓 業主3年實蝕兩成
麗城花園連錄兩蝕讓 業主3年實蝕兩成
大埔超級城首3季生意額超疫前
大埔超級城首3季生意額超疫前
科網股拖累 恒指失守17000關 曾挫近500點逼年內低位 成交1300億兩周高
科網股拖累 恒指失守17000關 曾挫近500點逼年內低位 成交1300億兩周高
多家大行降目標價 美團挫逾一成
多家大行降目標價 美團挫逾一成
馬雲籲阿里展開根本變革
馬雲籲阿里展開根本變革
南方東英首隻沙特ETF掛牌
南方東英首隻沙特ETF掛牌
促進股市流動小組倡吸中東企業來港上市
促進股市流動小組倡吸中東企業來港上市
世華中期轉蝕491萬美元 不派息
世華中期轉蝕491萬美元 不派息
恒大物業內地入稟追中國恒大21.5億 分析：清盤聆訊前出手 冀變境內債主自保
恒大物業內地入稟追中國恒大21.5億 分析：清盤聆訊前出手 冀變境內債主自保
許家印等受查 恒大料難重組
許家印等受查 恒大料難重組
大快活上半財年少賺15%
大快活上半財年少賺15%
和記電訊暑假漫遊業務回復疫前逾八成
和記電訊暑假漫遊業務回復疫前逾八成
摩通降港今年經濟增長預測至3.3%
摩通降港今年經濟增長預測至3.3%
嗶哩嗶哩上季經調整淨虧損收窄51%
嗶哩嗶哩上季經調整淨虧損收窄51%
六福半年純利增43% 中期息0.72元新高
六福半年純利增43% 中期息0.72元新高
「股神」摯友兼拍檔芒格逝世 享年99 巴菲特：沒芒格啟發 巴郡沒現在地位
「股神」摯友兼拍檔芒格逝世 享年99 巴菲特：沒芒格啟發 巴郡沒現在地位
上月受訪仍看好中國 未來20年比任何大型經濟體更好
上月受訪仍看好中國 未來20年比任何大型經濟體更好
張兆聰：資金持續流入金礦股 首選招金
張兆聰：資金持續流入金礦股 首選招金
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
技術取勝：中電回調料20天線有承接
技術取勝：中電回調料20天線有承接
劉思明：港股大成交下挫加快尋底 利短線反彈
劉思明：港股大成交下挫加快尋底 利短線反彈
周顯：解決通脹 美元化非選項
周顯：解決通脹 美元化非選項
湯文亮：樓市淡友最怕政府唔賣地
湯文亮：樓市淡友最怕政府唔賣地
瑞聯Carlos Casanova：3利好因素 港樓價明年中見底回升
瑞聯Carlos Casanova：3利好因素 港樓價明年中見底回升
中大利嘉敏：「你好，香港」不夠進取
中大利嘉敏：「你好，香港」不夠進取