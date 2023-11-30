港交所：LME取消鎳合約案獲英法院判勝訴

有關司法覆核的審訊於今年6月進行，期間法院聽取各方就有關決定根據公法是否不合法，或構成侵犯原告人的人權所提交的陳詞。

港交所旗下LME於去年3月鎳期貨合約疑似「挾淡倉」暴升時，罕有叫停並取消部分鎳期貨交易，引發多家基金公司入稟索賠。港交所公告指LME和LME Clear於去年6月，在Elliott及Jane Street（統稱原告人）分別提出的申索中成為被告人。其中Elliott索賠4.56億美元（約35.6億港元），Jane Street則索賠1534萬美元（約1.2億港元）。相關申索提交予英國高等法院，申索主要挑戰LME有關取消原告人聲稱於去年3月8日或之後執行的鎳合約交易的決定。

LME歡迎法院作出判決確認有關決定的合法性，LME將繼續採取必要和適當的措施，確保市場有序運作，促進旗下市場長遠健康發展，提升市場效率及韌性。港交所主席史美倫指裁決不僅對LME及港交所來說是好消息，對全球交易所也是好消息。行政總裁歐冠昇表示，LME由始至終秉持最高誠信行事，一直以整個市場的利益為依歸。