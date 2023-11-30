許家印等受查 恒大料難重組

中國恒大以往一直以恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）的股權吸引債權人通過重組方案，惟經歷近月變化後，兩股對於投資者的價值亦出現變動，當中後者恒大汽車更在9月底爆出遭新金主、戰投紐頓集團停付資金一事。

紐頓集團此前指出，由於中國恒大發生了一系列變化，具有重大不確定性，進而對股份認購協議及擬議交易帶來重大不確定性，故暫停履行股份認購協議中的相關義務，包括暫停向恒大汽車支付第二筆及第三筆資金。

分析：恒大物業仍有價值

至於一直被視為「現金牛」的恒大物業，在遭到中國恒大挪用134億元存款後，由淨資產變成負資產數十億元，截至今年6月底現金及銀行存款尚餘16.73億元。不過，銀河聯昌證券中國和香港研究主管鄭懷武認為，在中國恒大的重組中，最有價值的依然是恒大物業，事關中國恒大價值可能已是「零」，甚至「負資產」，恒大汽車亦仍處虧損中，但恒大物業作為物管股，本身以輕資產營運，即使損失了134億元存款，只要營運得宜，仍問題不大。