恒大物業內地入稟追中國恒大21.5億 分析：清盤聆訊前出手 冀變境內債主自保

中國恒大：未收到相關訴訟通知

中國恒大事隔半日，及至昨午始發公布，公司及相關附屬公司未收到相關訴訟的通知。今次中國恒大、恒大物業母子對簿公堂事件，再度震散恒大系股價，中國恒大昨曾低見0.22元，收跌10.4%，報0.224元；恒大物業先跌後揚，曾低見0.435元，收市升1.12%，報0.45元；恒大汽車（0708）亦曾低見0.275元或15.38%，見52周新低，收市仍跌9.23%，報0.295元。

恒大物業指根據董事會及其法律顧問分析，訴訟不會對集團日常業務經營產生重大不利影響，將繼續盡全力追討相關存款質押，並將適時就上述訴訟的任何重大進展或公司將採取的任何其他行動刊發進一步公告。中國恒大指公司將諮詢法律意見以維護公司合法權利，並將適時就上述訴訟的任何重大進展刊發進一步公告。

是次恒大物業突將母企中國恒大告上法庭令市場震驚，事關集團早在2022年3月披露遭中國恒大挪用134億元巨額存款至今，除曾成立獨立調查委員會及內控顧問外，僅將數名涉事高層包括執董兼主席甄立濤、兩名執董趙長龍及安麗紅「炒魷」，以示獨立於中國恒大。其後超過一年半的追討僅流於與中國恒大商討償還方案、論證訴訟等，未有實際進展。恒大物業更因這憑空消失的134億元存款出現重大損失，需在年報內披露其「持續性經營風險」等。

分析：冀藉入稟挽市場信心

恒大物業突擊入稟追討亦被視為在中國恒大清盤聆訊前最後一博。銀河聯昌證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，恒大物業此舉相信是為「自救、自保」，冀爭取回屬於自己的資金。以中國恒大現時境况，公司已不用「畀面」恒大，同時公司亦算藉今次入稟「表態」其獨立運營於中國恒大，挽回市場信心。

此外亦有分析指出，今次恒大物業在境內追討巨額存款損失，料與中國恒大主體經營及資產均在國內有關。因恒大若於下月清盤聆訊最終遭頒令清盤，境外債權人將難以處置境內資產，故境內入稟才能令恒大物業正式成為恒大境內債主，料可依法追討。不過由於恒大債權人眾多，加上許多資產已被執行，其可以追討所得仍有很大不確定性。

明報記者