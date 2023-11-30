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經濟
香港地產

話你知：新田科技城創科用地相當17個科學園

【明報專訊】北部都會區為近年政府積極發展之地區，整個計劃概念由前特首林鄭月娥於2021年公布的《施政報告》首次提出，今次新地（0016）、恒地（0012）收購之農地所在的新田科技城，佔地627公頃（包括河套區），當中300公頃屬創科用地，可容納逾7500萬方呎總樓面面積（相當於17個科學園）。

林鄭2021年公布北都大計

林鄭月娥於2021年公布的北部都會區計劃，包括元朗區和北區，覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地，該區重點發展創科，將建設國際創新科技中心，整個都會區發展完成後，將可容納約250萬人居住，並提供65萬個職位，包括15萬個創科產業相關職位。

首批2031年起入伙 料容納最少15萬人

《北部都會區發展策略》提出善用落馬洲管制站遷往深圳新皇崗口岸後騰出的土地和毗鄰的部分鄉郊土地及魚塘，加上新田/落馬洲發展樞紐內原有用地規劃，將增加合共約150公頃土地，藉以構建新田科技城。

發展局今年5月公布新田科技城建議發展大綱圖，627公頃土地之中，預計最多約256公頃土地可由私人發展商發展或參與發展，佔全個發展區四成面積。發展範圍土地由新田公路及粉嶺公路貫穿，以南北分兩個主要區域，北面為「創新科技園區」，300公頃屬創科用地，可容納逾7500萬方呎總樓面面積，而新田公路/粉嶺公路以南則建議發展為新田市中心，具住宅、政府及社區設施、休憩用地、文化及康樂樞紐等功能，創科用地最早可於2026年供應市場，首批居民預計2031年起入伙，大部分居民於2034年開始遷入，料可容納最少14.7萬人口。

[香港地產]

相關字詞﹕施政報告 林鄭月娥 新田科技城 北部都會區

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