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經濟
香港地產

新地恒地呎價300購新田科技城農地 連毗鄰地料規模媲美兩個嘉湖山莊

【明報專訊】政府近年積極發展新界西北，今年5月公布新田科技城發展計劃，作為新界兩大地主的恒地（0012）及新地（0016），近月以約2.4億元購入該區逾80萬方呎地皮，平均呎價約300元，若連同早年已收購之地皮，估計兩大巨頭在該區持有約180萬方呎農地，其中約120萬方呎落入早前公布的新田科技城可作混合發展之地皮，估算可建樓面約840萬方呎，規模媲美兩個天水圍嘉湖山莊。

資料顯示，丈量約份第99約地段第741號、第744號餘段、第746號餘及第748號餘段，本月初以2.41億元由數名文姓人士售出，有關地皮佔地約80.5萬方呎，每方呎地價約300元水平，登記買家為旋高發展有限公司（Topcycle Development Limited），公司董事包括新地副董事總經理雷霆、黃植榮，以及恒地副主席林高演、執行董事馮李煥琼等。

鄰近北環線車站 料涉120萬呎地

事實上，新地及恒地作為新界大地主，多年前已在新田一帶收購，上述旋高發展持有新田購物城一幅約40萬方呎地皮，於爆疫期間曾借出作隔離用途。2021年中、即政府公布北部都會區大計前，鄰近的丈量約份第99約地段第742號、第743號等一籃子地皮，以約3.96億元售出，該批地皮佔地約56.9萬方呎，平均呎價約696元，當年購入有關地皮之買家以興利有限公司作登記，董事包括雷耀輝及黃國垣，雷耀輝過往曾替新地處理多幅農地收購，相信有關地皮是由新地或相關人士購入。

計及上述三次新地、恒地或相關人士出手，已收購新田科技城附近一帶約180萬方呎樓面，據今年5月政府公布新田科技城的建議發展大綱圖，相信當中約有120萬方呎之地皮，正正落在擬建之港鐵北環線車站旁、一幅可用作發展為混合發展之地皮範圍內，若以地積比7倍作推算，估計未來可建約840萬方呎商住樓面，以樓面計，規模是總樓面約400萬方呎的嘉湖山莊之兩倍。

北都大計公布前呎價696元購同區地

另值得一提，雖然新地及恒地今次購入之地皮，因位置上與兩年前購入的地皮稍有分別，故未能直接比較，但平均呎價卻明顯回落。政府去年3月公布古洞北及粉嶺北的標準補地價，以古洞北計，住宅每方呎樓面補地價5574元，今年中雖已減至約3716元，減幅約33%，惟仍有多個發展商未接納，有傳近日政府批出之條款，每方呎樓面補地價已跌至約2600元，較最初公布之標準補價跌逾一半。

此外，深水埗醫局街142及142A號全幢舊樓，早前以約2.17億元售出，物業佔地約2200方呎，以9倍地積比計，可建樓面約1.98萬方呎，每方呎樓面地價約1.1萬元，買家以新暉投資作登記，該公司2021年透過強拍以底價3.27億元統一相連的醫局街134至140號（雙號）物業，連同今次購入之項目，地盤面積將擴至約6800方呎，可建樓面約6.12萬方呎。

明報記者

[香港地產]

相關字詞﹕北部都會區 農地收購 恒地 新地 新田科技城

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