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經濟
龍彩霞 基金特區

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基金特區：GAM料內房市場逐漸改善 政府從利率限購融資等穩市場

【明報專訊】近期中美政府高層加強對話改善兩國緊張關係，雙方在最近數月進行一系列高層互動，有助減低因錯誤或誤判引發的雙邊摩擦風險，特別是台灣明年1月份將舉行大選。另外，中國經濟數據輕微改善，第三季本地生產總值勝預期，按年增4.9%。9月數據亦顯示，儘管投資及房地產仍疲軟，但消費表現堅穩。GAM舉行網上記者會，GAM中國及亞洲股票投資總監Jian Shi Cortesi及其資深投資分析師Wendy Chen均認為內房受負面消息影響，惟相信將逐步改善。

Jian Shi Cortesi表示，中國政府已出台政策支持房地產市場，目前正從嚴重依賴房地產轉向更重視「高附加價值」產業，這一轉變可能會遇到挑戰，但一旦成功轉型，將為下一階段增長鋪路。市場一個常見誤解是，中國政府不支持互聯網公司和私人企業賺取巨額利潤。但分析這些數字，並將2020年的數據（互聯網監管前）與2023年的盈利比較，發現內地互聯網公司的盈利增長其實相當可觀。

稱政府並非不支持互聯網公司

另外，她亦看好環保行業增長勢頭，她表示：「中國供應大約70%的能源轉型所需物資。無論我們談論的是太陽能電池板還是電動汽車電池材料，中國都佔據主導地位，並受益全球需求增長。」雖然2021年出台課外輔導法規，但教育仍是一項有吸引力的投資。她認為，教育公司只是某些部分受到影響，而且許多都不是最賺錢的部分。教育部門的其他部分保持完好，自年初以來呈雙位數增長。同時，她亦表示，「中國製造計劃」不止是個口號，將繼續引導和刺激中國經濟各領域的增長。最新報告重點介紹新一代資訊科技、先進機器人、節能與新能源汽車、航空航太高新技術產業等10個值得投資人重點產業。

留意消費轉型受惠股

由於中國中產人士數目持續增加，消費格局正顯著轉變，因為中國消費者愈來愈注重商品的品質，而不是大規模生產、廉宜的替代品。這一轉變代表了消費市場趨於成熟，突顯中國消費者收入持續增長。 Jian認為，這一趨勢預示着提供優質產品和服務的企業前景光明。她指中國股市具吸引力主要有幾大因素，包括降低抵押貸款利率，中國政府鼓勵銀行降低抵押貸款利率，特別是針對首次購屋者。該政策旨在讓一般民眾更能負擔得起買房，並刺激房屋市場。其二是放寬置業限制：中國許多城市放寬購屋限制以刺激置業。此舉旨在鼓勵更多人參與房地產市場。其三為放寬開發商融資：中國政府讓房地產開發商更容易獲得銀行貸款。此外，證監機構還允許某些開發商透過發行股票和債券籌集資金。這些措施旨在支持房地產開發活動，幫助房地產市場趨於穩定。

同時，中國政府對民生問題持續關注，例如計劃投資超過1萬億元人民幣（約1380億美元）用於城中村改造和保障住宅建設。透過建造更多經濟適用房，為低收入者提供穩定並維持平衡的房地產市場。

中國電動車成國家轉型榜樣

Wendy Chen表示：「中國的電動車產業已成為國家轉型的榜樣。目前，中國的電動車佔全球電動車銷量約60%，突顯其在全球電動車市場的主導地位。該行業正經歷快速成長，取得重大進展。最近中國汽車銷量的激增尤其值得注意，並且具重要意義。中國電動車車型在研發方面再次處於領先地位，不僅在硬體和電池技術等傳統方面，而且在數位化體驗方面也領先。他們擅長了解客戶需要，並提供身臨其境的數位體驗，展示他們在該領域的專業知識。」

面對去全球化人口減少等風險

她認為，今年中國經濟和股市未能達到先前跑贏全球市場的預期。儘管經歷了3年新冠疫情封鎖和約40%的儲蓄率，但中國的股市表現和經濟反彈並不像許多人預期般強。但從估值看，中國股市目前處5年來的最低點。中國經濟面臨的四大挑戰，分別是去全球化、人口減少、去槓桿及通縮。其中去全球化是過去一段時間，多國一直在降低中國供應鏈的風險，而人口增長減速亦令人擔憂。當然消費者信心亦低於預期，房地產和地方政府大力去槓桿同樣是市場關注的風險。投資者也要留意地緣政治和美國的半導體貿易壁壘等問題。

明報記者 龍彩霞

[龍彩霞 基金特區]

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