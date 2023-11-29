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曉柏峰鄰近3港鐵站 旺中帶靜

曉柏峰

【明報專訊】近期新盤市場，有多個主打中小型單位的市區重建項目登場，其中一直積極發展市區重建盤的恒地（0012），最新推出長沙灣西洋菜北街曉柏峰，項目除背靠知名古蹟「主教山」、所處位置擁有旺中帶靜優勢外，亦位於3個港鐵站之間，具備鐵路運輸優勢，且全部標準單位設有「三合一」露台，把室內空間伸延到室外，善用每一寸位置。

明報記者 林尚民 攝影 鄧家烜

預計2025年9月落成的曉柏峰，樓花期長約22個月，項目位於西洋菜北街，正好位處港鐵太子站、深水埗站及石硤尾站之間，而鄰近的大埔道，亦設有多條巴士及小巴途經，出入九龍、新界多個地方都非常方便。

樓花期22個月 提供492伙

屋苑由兩座組成，提供492個單位，主攻1房及兩房戶；以標準單位計，實用185至499方呎，其中涉最多伙數戶型為1房單位、共設288伙，實用234至363方呎。

發展商早前開放1房交樓標準示範單位，實用247方呎，以A座22樓A3室為藍本；單位採套房設計，浴室入口設於睡房內，而間隔方正的睡房，採趟門設計可節省空間。單位樓層高度3.5米，發展商善用其高樓底，設置多個高身儲物櫃，為住戶增加大量儲物收納空間。

樓層3.5米高 可設高身儲物櫃

項目另一主打戶型屬兩房戶，分兩房及兩房連衣帽間間隔，前者設75伙，實用350至411方呎；後者則設38伙，實用劃一為387方呎，即合共有113個標準兩房戶。

兩房示範單位以B座22樓B1室為藍本，實用411方呎；特別之處是主人房面積約110餘方呎，採雙趟門設計，睡房附送雙面衣櫃，除增加收納空間，戶主亦可因應實際需要或喜好，把房間分隔成兩個獨立空間。長形客飯廳外連38方呎「三合一」露台，擴大生活空間；發展商亦把洗衣機置於露台，騰出更多室內空間。

至於大廳接連的開放式廚房，配置一系列名牌家電，並設有小氣窗，方便疏散煮食氣味。廚房、浴室交樓配套以藍色為主，浴室牆身以米色搭配藍色瓷磚打造，配備一系列國際品牌衛浴設備。

項目亦設有38個開放式、18個三房一套標準戶，前者實用185至191方呎，後者為499方呎。

特色戶連平台等 樓層4米高

曉柏峰亦提供35伙特色單位，實用介乎162至616方呎；其中B座25樓B1室，屬實用601方呎3房1套間隔，樓層高度約4米，比標準單位更高，加上外牆以玻璃幕牆打造，令空間感大增；大廳外連154方呎私人平台，住戶可在私人平台經樓梯直達692方呎私人天台。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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