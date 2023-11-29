報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年11月29日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
官方租金指數連升9月 重返疫前 累升逾7% 近5年來最長升浪
私宅售價指數連跌6個月 累跌逾9%
啟德連續11個月租賃破百
SEA TO SKY三房1080萬沽 3年勁蝕兩成
YOHO WEST周六首輪開售350伙
香港紗廠一籃子物業 羅氏針織1.6億沽
美團上季經調整純利升62%勝預期 受惠核心業務增長 新業務虧損收窄
大家樂中期收入創上市以來最高
匯豐投資管理：美聯儲明年次季始減息
恒指曾跌逾200點 北水走資逾30億
歐舒丹中期純利大減45% 不派息
阿里健康135億購阿里媽媽營銷權
人行：內房風險外溢至金融體系有限 稱已採不少措施 漸發揮作用
英倫銀行：預期英通脹至2025年才達標
陳茂波：地緣政治緊張降溫 全面脫鈎風險減
商湯遭灰熊狙擊 質疑公司誇大收入
中集車輛擬溢價近9% 回購所有H股 涉資10億
港交所推國債期貨 擬明年首季登場
旺旺中期多賺8.5%
外媒：德勤畢馬威籲美高管訪港勿用工作手機
「網購星期一」銷售額料增一成 分析：「先買後付」趨流行 消費者增預算
OPEC+會議前傳不會擴大減產 國際油價向下
《華爾街日報》：Shein秘密申美上市
張兆聰：抖音影響浮現 美團受壓常態化
美元定存高息精選
涂國彬：金價守穩2000美元 再向上推進
技術取勝：東風回調料3.6元有承接
劉思明：傳統醫藥股堅挺 中國中藥可吼
周顯：中國勒緊褲頭投資未來
湯文亮：樓價跌租金升 拜辣招所賜
曉柏峰鄰近3港鐵站 旺中帶靜
會所洋溢澳洲郊外寫意氛圍
與歷史景點主教山近在咫尺
基金特區：GAM料內房市場逐漸改善 政府從利率限購融資等穩市場
周顯：中國勒緊褲頭投資未來
【明報專訊】中國的經濟增長是4.5%至5.5%，那為什麼股市、消費、人民幣匯價還是不振？要想回答這問題，還得回到最基本理論：GDP究竟如何計算？
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
上 / 下一篇新聞
官方租金指數連升9月 重返疫前 累升逾7% 近5年來最長升浪
私宅售價指數連跌6個月 累跌逾9%
啟德連續11個月租賃破百
SEA TO SKY三房1080萬沽 3年勁蝕兩成
YOHO WEST周六首輪開售350伙
香港紗廠一籃子物業 羅氏針織1.6億沽
美團上季經調整純利升62%勝預期 受惠核心業務增長 新業務虧損收窄
大家樂中期收入創上市以來最高
匯豐投資管理：美聯儲明年次季始減息
恒指曾跌逾200點 北水走資逾30億
歐舒丹中期純利大減45% 不派息
阿里健康135億購阿里媽媽營銷權
人行：內房風險外溢至金融體系有限 稱已採不少措施 漸發揮作用
英倫銀行：預期英通脹至2025年才達標
陳茂波：地緣政治緊張降溫 全面脫鈎風險減
商湯遭灰熊狙擊 質疑公司誇大收入
中集車輛擬溢價近9% 回購所有H股 涉資10億
港交所推國債期貨 擬明年首季登場
旺旺中期多賺8.5%
外媒：德勤畢馬威籲美高管訪港勿用工作手機
「網購星期一」銷售額料增一成 分析：「先買後付」趨流行 消費者增預算
OPEC+會議前傳不會擴大減產 國際油價向下
《華爾街日報》：Shein秘密申美上市
張兆聰：抖音影響浮現 美團受壓常態化
美元定存高息精選
涂國彬：金價守穩2000美元 再向上推進
技術取勝：東風回調料3.6元有承接
劉思明：傳統醫藥股堅挺 中國中藥可吼
周顯：中國勒緊褲頭投資未來
湯文亮：樓價跌租金升 拜辣招所賜
曉柏峰鄰近3港鐵站 旺中帶靜
會所洋溢澳洲郊外寫意氛圍
與歷史景點主教山近在咫尺
基金特區：GAM料內房市場逐漸改善 政府從利率限購融資等穩市場
官方租金指數連升9月 重返疫前 累升逾7% 近5年來最長升浪
私宅售價指數連跌6個月 累跌逾9%
啟德連續11個月租賃破百
SEA TO SKY三房1080萬沽 3年勁蝕兩成
YOHO WEST周六首輪開售350伙
香港紗廠一籃子物業 羅氏針織1.6億沽
美團上季經調整純利升62%勝預期 受惠核心業務增長 新業務虧損收窄
大家樂中期收入創上市以來最高
匯豐投資管理：美聯儲明年次季始減息
恒指曾跌逾200點 北水走資逾30億
歐舒丹中期純利大減45% 不派息
阿里健康135億購阿里媽媽營銷權
人行：內房風險外溢至金融體系有限 稱已採不少措施 漸發揮作用
英倫銀行：預期英通脹至2025年才達標
陳茂波：地緣政治緊張降溫 全面脫鈎風險減
商湯遭灰熊狙擊 質疑公司誇大收入
中集車輛擬溢價近9% 回購所有H股 涉資10億
港交所推國債期貨 擬明年首季登場
旺旺中期多賺8.5%
外媒：德勤畢馬威籲美高管訪港勿用工作手機
「網購星期一」銷售額料增一成 分析：「先買後付」趨流行 消費者增預算
OPEC+會議前傳不會擴大減產 國際油價向下
《華爾街日報》：Shein秘密申美上市
張兆聰：抖音影響浮現 美團受壓常態化
美元定存高息精選
涂國彬：金價守穩2000美元 再向上推進
技術取勝：東風回調料3.6元有承接
劉思明：傳統醫藥股堅挺 中國中藥可吼
湯文亮：樓價跌租金升 拜辣招所賜
曉柏峰鄰近3港鐵站 旺中帶靜
會所洋溢澳洲郊外寫意氛圍
與歷史景點主教山近在咫尺
基金特區：GAM料內房市場逐漸改善 政府從利率限購融資等穩市場
prev
next