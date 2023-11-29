商湯遭灰熊狙擊 質疑公司誇大收入

商湯昨午發公告回應，指報告並無依據，且包含無根據的推測及誤導性結論和詮釋，亦缺乏對商湯業務模式、財務報告結構的基本理解及對其公開信息的全面解讀，公司保留採取適當行動保護公司及股東的一切權利。商湯昨曾急跌9.7%，低見1.3元，全日收跌4.86%，報1.37元。

股價曾挫一成 商湯：報告無依據

今次狙擊商湯的灰熊研究近年一再度狙擊中概股，包括今年9月及3月分別曾針對美股拼多多（美 ：PDD）及中通快遞（美：ZTO），以及去年6月底曾狙擊蔚來（9866），惟股價均未見激烈反應。今次灰熊研究報告長達27頁，當中引用了兩宗法庭案件，指稱商湯直接或通過中間公司向客戶提供資金，這些資金又用於從商湯科技購買可能從未交付的商品，藉此誇大收入。

報告又再引用財經媒體Capital Watch首席執行官朱江的質疑，指商湯投資於第三方公司，以換取等額的收入，而沒有實際交付產品。Capital Watch早在去年3月已針對商湯發表題為《AI神話爆破九問商湯科技》的做空報告。

該研究又認為，因競爭激烈，商湯的核心面部識別業務已變得無利可圖。儘管商湯已試圖通過裁員來遏制虧損，但其現金消耗仍將有增無減，且有大量及不斷增長的應收帳款。

報告指聰明錢正爭先恐後退出

報告又稱，商湯的內部人士正向公眾出售其持股，聰明錢正在爭先恐後地退出。翻查記錄，商湯自2021年12月掛牌後，作為商湯上市前投資者、第二大股東軟銀（SoftBank）在上市禁售期滿後，於2022年7月隨即將當時市值逾百億元、近14.21%股權存入中央證券登記（CCASS），其後不時減持套現。軟銀每股成本價約2.29元，若按昨日商湯收市價1.37元計，帳面每股已蝕超過四成。截至11月6日軟銀仍持有約11.99%股權或31.138億股。