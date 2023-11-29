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經濟

人行：內房風險外溢至金融體系有限 稱已採不少措施 漸發揮作用

【明報專訊】內地房地產市場今年持續疲弱，外界關注房地產債務問題，會否影響金融穩定。不過，人民銀行行長潘功勝昨日表示，為防止房地產風險外溢至金融體系，當局採取不少措施，已漸漸發揮作用。另房地產貸款當中有八成是按揭貸款，過去長期放款相當審慎，因此相關不良貸款率現時只有0.52%，認為房地產外溢至金融體系的風險相當有限。

明報記者 歐陽偉昉

潘功勝出席金管局-國際結算銀行高級別會議，回應房地產相關金融風險時，他表示現有房地產相關貸款餘額為53萬億元（人民幣，下同），相等於總貸款額的23%，按揭貨款以外，其餘兩成貸款為房地產開發商貸款，不良貸款率現時是2.7%。他指內房經過30年迅速發展，目前經歷修正，雖然長期有利經濟發展轉型，不過當局短期內需要防止風險外溢至金融體系，幫助轉型過程順利。

去年下半年，內地開始推出多項政策支持房地產市場，潘功勝表示，相關措施漸漸見效，內地樓市有向好迹象，正邁向新均衡狀態。他又引用標普報告，指房市氣氛、銷售合約數目和樓價開始正常化，市場已接近底部。展望未來，他指內地都市化仍在進行，改善居住環境的相關需求仍相當巨大，市場健康穩定發展有基礎的穩固。

房地產市場放緩，拖累近兩年內地經濟的增長，潘功勝表示傳統增長模式過度依賴基建和房地產投資，雖然短期能有高增速，但也會損害增長可持續性，因此正將增長模式轉型。現時內地GDP規模達120萬億元人民幣，也難以如過去每年以8%至10%速度增長。

料全年增長5%目標順利達成

潘功勝認為內地有創新能力強、市場廣闊、基建完善、產業鏈完整等優勢，加上過去支持經濟政策效應逐步顯現，目前內地經濟整體回升趨勢更為明顯，預計全年能順利達成5%的增長目標，明年及以後經濟將保持健康、可持續的增長。

內房疲弱，同時影響地方政府收入，城投企業債務償付亦是市場關注焦點。潘功勝指出，計及表外負債，內地整體政府債務佔GDP的78%，低於發達國家的109%和G20國家的94%水平。潘又指出，大部分城投債是由經濟較佳的東部和中部省份發行，償債沒有問題。雖然經濟較落後西部和東北省份，城投債償付確有困難，不過當局已採取措施處理。

相關字詞﹕城投債 潘功勝 內地房地產 房地產 人民銀行 中國經濟

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