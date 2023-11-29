恒指曾跌逾200點 北水走資逾30億

恒指高開16點，已為全日高位，午後曾跌最多221點，低見17,303點，收報17,354點。科網股全線下跌，科指最多跌1.3%，收市險守4000點大關。北水淨流出30.53億元，終止連續兩日流入。

科網股全線下跌 科指險守4000點

美團（3690）績前曾跌逾7%，收市報103元，仍跌逾半成，見逾3年低，也是全日表現最差藍籌，成交達72.76億元，僅次於排首位的盈富基金（2800）。其他科網股亦捱沽，阿里巴巴（9988）跌逾2%，騰訊（0700）跌近1%，但小米（1810）績後大跌多日後終喘定，逆市升2.5%。

商湯（0020）遭美國沽空機構灰熊研究狙擊，曾挫9.7%，澄清後收市跌4.8%（相關新聞刊B4）。電視廣播（0511）重組業務，同時裁減員工，全日升3.5%。手機設備股做好，舜宇（2382）升逾4%，獲高盛調高目標價的瑞聲（2018）升逾7%。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，大市近期維持二三百點上落，顯示市場未有信心，維持短線操作。市場亦觀望本周聯儲局官員講話，以及公布GDP數據，預期恒指在17,000至18,000點上落。