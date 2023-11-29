YOHO WEST周六首輪開售350伙

【明報專訊】新界大型項目新地（0016）旗下樓花期長約11個月的天水圍天榮站YOHO WEST第1期，昨晚第二度加推，除上載3號價單涉170伙外，並敲定明日下午截票，周六於南昌站V Walk首輪開售350伙，即佔項目已公布3張價單共涉613伙約57%，成為12月首個大型開售新盤。此外，裕泰興地產旗下已屆現樓的土瓜灣單幢盤城軒，昨亦首推30伙，折實均呎約1.8萬元，並安排於同日首輪以先到先得形式開售該批單位。
昨加推170伙 折實均呎1.24萬
項目現時已公布的3張價單共有613伙，佔全盤1393伙約44%。新地指出，新價單包含較多高層及向南天水圍公園景單位，故價錢有所提升，屬原價加推。3號價單實用面積由303至696方呎，涵蓋1房至3房1套戶，扣除最高折扣13.5%，折實價由372.54萬至1097.07萬元，折實實呎由10,937至16,682元，折實均呎12,437元。入場單位為2A座16樓A6室，實用303方呎，1房間隔，折實價372.54萬元，折實實呎12,295元。周六推售的350伙，涵蓋1房至3房1套戶，折實價由299.96萬至1099.82萬元，折實實呎10,000至16,701元。
天璽9453萬再沽4房戶
至於同系九龍站現樓豪宅天璽，繼上周以實呎逾10萬元標售皇鑽璽81樓B特色戶後，昨日再售出1伙4房1套戶，單位為天鑽璽75樓C室，實用1377方呎，成交價9453.4萬元，實呎68,652元；項目一周內套現超過2.5億元。
城軒折實均呎1.8萬 兩房855萬入場
另外，裕泰興董事總經理羅秉晉表示，城軒首批30伙，全數將於周六以先到先得形式發售。若與同區比較，同樣位於美善同道的半新盤翰畋，2017年首批折實均呎2.01萬元，是次城軒較翰畋低約一成；至於城軒則與6月推出的土瓜灣明雋首批折實均呎18,301元相若。城軒首批涵蓋2房及3房1套間隔，實用面積510及708方呎，設3種付款辦法，扣除最高折扣11%，折實價由854.5萬至1384萬元，折實實呎16,756至19,550元。入場單位為6樓A室，實用510方呎，兩房間隔，折實價854.5萬元，折實實呎16,755元。