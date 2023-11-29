啟德連續11個月租賃破百

【明報專訊】踏入年底，雖然正值傳統租賃淡季，但租賃市場表現卻持續理想，其中啟德新區更自今年1月起，連續11個月每月破百宗租賃成交。中原地產分行經理施蒂文表示，啟德新區本月暫錄約92宗租賃成交，料全月最終可破百宗，其中MONACO ONE佔10宗，平均實用呎租約49元。屋苑最新租賃成交，位於2B座中層E室，實用329方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，以16,300元租出，實用呎租50元。業主2021年12月約847萬元一手購入，租金回報約2.3厘。