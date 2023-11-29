官方租金指數連升9月 重返疫前 累升逾7% 近5年來最長升浪

差估署最新公布，10月租金指數按月升約0.32%，升幅雖已收窄，單月升幅亦為今次升浪中最細，但已連升9個月，追平2018年2月至10月連升9個月的紀錄，而期內升幅則已超過2018年，今輪租金指數升幅已達7.32%，而2018年2月至10月，升幅則為5.56%。

大單位9個月累升8.1%跑贏大市

近年最長及升幅最大的紀錄，則為2016年12月至2017年12月，當時租金指數連升13個月，由172點升至187.5點，累升9.01%。值得一提，對上兩次升浪，屬樓市旺勢，當時租金及樓價同步上升，如2016年12月至2017年12月，租金升逾9%，同期售價指數更上升14.74%，而2018年2月至10月，租金指數上升5.56%，同期售價指數則升5.67%。不過，過去9個月租售指數卻背馳，售價指數更累跌5%。

罕有與售價指數背馳

各類型單位租金指數均向上，其中實用1076方呎以下的A、B及C類中小型單位，租金指數報189.8點，按月升0.32%。至於1076方呎或以上大型單位，10月份租金指數148.7點，按月升幅0.75%勝大市。過去9個月升浪中，實用431方呎或以下A類細單位，租金累升7.89%；實用1723方呎或以上E類大單位，租金指數則累升8.1%。

業界料全年升8% 明年再升5%

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府推出「高才通」計劃，令勞動人口及高收入人士數目回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，相信今年餘下時間的住宅租金走勢保持平穩，預計今年租金上升約8%，明年仍會平穩向上，並再升5%。

明報記者

[香港地產]