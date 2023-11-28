凱施餅店海光苑銀主舖5380萬沽

上述成交舖位為鰂魚涌海光街13至15號海光苑5及6D號舖，面積約1400方呎，原由凱施食品於2010年以4980萬元購入，惟近年凱施食品多次把該舖加按，更獲財務公司提供4000萬元按揭貸款，最終於早前淪為銀主盤，叫價7700萬元放售，並於上月底減價2320萬元或30%，以5380萬元售出，呎價3.84萬元，較凱施食品當年購入價僅高400萬元或8%。

上述物業現由7-11便利店以月租25萬元租用，新買家料享逾5.6厘租金回報，而新買家以綜建（香港）有限公司（ENPACK（HONG KONG）LIMITED）作登記，公司董事包括資深投資者馮國保等。

資本中心銀主盤1.46億沽 呎價萬元

另資料顯示，原由內房天譽置業（0059）持有的灣仔資本中心14樓全層銀主盤，面積約1.45萬方呎，最新以約1.4588億元售出，呎價僅約1萬元，資料顯示，天譽置業早於2012年底以約2.15億元購入上述物業，現成交價較11年前貶值6912萬元或32%。買家以新時代集團（中國）有限公司（NEW ERA GEOUP（CHINA）LIMITED）作登記，公司董事向子璇（XIANG AMANDA），料為「中國創新投資公司」主席向心之相關人士。

值得一提，聯合出版集團9月底曾以近2.4億元購入同廈23樓全層，物業面積15,727方呎，呎價15,260元，即現時14樓銀主盤呎價較1個多月前同廈低約34%。