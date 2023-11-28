珀麗灣3房賣585萬 重返7年前

內地專才承接 減辣後慳稅162萬

中原高級資深分區營業經理溫明峯表示，上述珀麗灣單位為18座中層D室，實用面積611方呎3房戶、望海景，原業主3月開價730萬元，獲留港數年的內地專才以585萬元承接，成交價跌穿600萬元關口、實呎9574元。買家料受惠於新政策，可慳約162萬元辣稅。

溫補充，上址原業主放租單位多年，對上月租為1.8萬元，租金回報9厘，因而願意以較低價錢放售；原業主2002年8月244萬元一手買入，持貨約21年，帳面獲利341萬元或1.4倍。

第一城遺產貨沽出 35年升10倍

美聯助理聯席董事翁凱傑表示，沙田第一城23座低層D室，實用面積327方呎兩房設計，遺產承辦人以400萬元放盤，獲用家以375萬元承接，實呎11,468元。翁補充，同類單位若撇除事故相關買賣，做價重返6年前水平。

資料顯示，同類單位2019年成交價曾升至約600萬元，即上述成交高位回落約四成；原業主1988年以35.5萬元購入，持貨35年，單位期內升值339.5萬元或近10倍。

港島方面，西灣河鯉景灣新錄低價成交。美聯助理區域經理鄭琨表示，逸康閣中層C室，實用面積489方呎兩房戶，望內園景及備有裝修，以670萬元成交，實呎13,701元，做價重回年初低位。原業主2012年1月以約496萬元入市，持貨11年，帳面獲利約174萬元或35%。

鯉景灣兩房670萬易手 返年初低位

至於同區西灣河嘉亨灣本月暫錄約3宗二手成交，中原副區域營業董事陳凱超表示，最新成交位於第1座中層B室，實用面積673方呎3房1套間隔、望郵輪碼頭海景，原業主開價1700萬元，終以1492.8萬元沽出、實呎22,181元，累減207.2萬元或12%，買家為用家。原業主2016年10月以1268萬元買入，持貨約7年，帳面獲利224.8萬元或18%。