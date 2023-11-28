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經濟
劉思明 數據尋寶

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劉思明：中芯博整固後展升浪 21元可吸

【明報專訊】港股先跌後回升，恒指曾經輕微失守17,400點，但好快收復，維持10月底以來回升趨勢。資金對強勢行業惜貨而沽，部分經調整後逐漸見到較強承接力。

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