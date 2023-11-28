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經濟
2023年11月28日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
年結效應 1個月拆息破5.5厘16年高 帶動港匯升穿7.79 港股成交降至759億
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FII峰會下周港舉行 歐冠昇：增各地連繫
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內地工業利潤升幅急收窄至2.7%
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李小加面對停電熄咪 仍淡定演講
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珀麗灣3房賣585萬 重返7年前
凱施餅店海光苑銀主舖5380萬沽
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劉思明：中芯博整固後展升浪 21元可吸
【明報專訊】港股先跌後回升，恒指曾經輕微失守17,400點，但好快收復，維持10月底以來回升趨勢。資金對強勢行業惜貨而沽，部分經調整後逐漸見到較強承接力。
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