薛偉傑：「飛行汽車」重大突破 申請適航證獲受理

Joby看中日本政策較寬鬆

去年10月18日日本國土交通省民航局（JCAB）宣布，已受理美國企業Joby正在研發中的飛行汽車的適航認證申請。這是日本首次受理外國的飛行汽車企業的適航認證申請。JCAB表示，將會根據Joby的飛行汽車的研發進展和製造工序等進行適航認證審查。Joby成立於2009年，總部位於美國加州。2018至2019年間豐田汽車向Joby投資了3.94億美元，成為它的最大外部投資者。2021年8月Joby在美國借殼上市。據報道，Joby選擇先向日本的民航監管機關申請適航認證，是看中日本在這方面的政策環境較為友善。

沃飛長空4月啟動適航認證

今年4月6日吉利集團旗下通航企業沃飛長空科技（成都）有限公司表示，它的飛行汽車AE200的型號合格審定委員會（TCB）的首次會議在成都召開。型號合格審定委員會是飛行器適航認證項目的管理團隊，負責監控適航認證項目的審查工作，解決審查中出現的重大問題，由民航監理機構負責成立。它的首次會議討論了飛行器的工程設計、飛行試驗、製造等各方面要求，針對適航認證總體規劃工作進行評審。當日，民航局及地區管理局多名領導都參與了評審。7月26日，公務機企業華龍航空更與沃飛長空簽訂了100架AE200的意向採購訂單。

無獨有偶，今年7月4日加州初創公司Alef Aeronautics的飛行汽車Model A獲得美國聯邦航空局（FAA）頒發特殊適航證。這意味Model A可以在美國政府機構批准的空域和目的地進行不載客飛行測試。美國聯邦航空局表示Model A並非第一款獲得特殊適航證的飛行裝置，但它是第一款在地面和空中都能夠行駛的純電動飛行器獲發特殊適航證。不過Model A目前還不能在公路上行駛。若要上公路行駛還需美國國家公路交通安全管理局的批准。

Alef 獲美國特殊適航證

Model A是一款全電動的低速交通工具，具有在道路上和空中運行兩種模式。其外觀尤其像1997年的電影《The Fifth Element》中Bruce Willis使用的飛行的士。Model A的陸上航程為322公里。同時，它配備了分散式的電力推進系統，在車身兩側各安裝了4個螺旋槳，具有垂直起飛和降落的能力，空中航程為177公里，還能夠載客1或2人。據報道，Model A的試駕和試飛其實已進行了3年。

為安全起見，Model A所有關鍵部件還具有3至8倍的冗餘度，以及即時診斷功能。如果汽車自我檢測到有問題，它可以拒絕過渡到飛行狀態，還能夠探測和避開障礙物，並滑翔到可控的着陸點。此外，車上還配備了降落傘。

Alef 計劃以299,999美元的價格出售Model A，並在2025年底開始交付。現時，Model A已開始預售，支付150美元訂金即可預訂；若支付1500美元，更可以優先取車。至今，Alef已收到大約2500輛Model A的預訂訂單。

料起降場地仍受嚴格限制

據媒體報道，甚至巴西近期亦已受理了某款飛行汽車的適航證申請。那麼，飛行汽車是否真的可以在短期內商業化？個人認為，各國的民航監管機構開始受理飛行汽車的適航證申請，反映了它們正在認真制定其適航取證和實際運用的規則，這一定好過以往不聞不問般。但飛行汽車的使用非常複雜，相信還未有一個國家的監管機構已經制定了全盤遊戲規則。

其實現時業者掛在口邊的飛行汽車主要包括兩大類。第一類是純粹的電動垂直起降飛行器（eVTOL），只能飛行，而不能在陸地上行駛。例如，吉利沃飛長空的AE200便是這一類。第二類是陸空兩棲派，即是既可以在空中飛行（通常也是電動和垂直起降），又可以像汽車般在陸地行駛。嚴格來說，陸空兩棲派才算是真正的飛行汽車。

可以想像，純粹的eVTOL的運用規則仍然會和直升機相近。但因為其噪音較小，起降場地可以設於比較近市區。至於陸空兩棲派，理論上，是可以隨時在公路上由汽車變成飛行器，或者由飛行器變回汽車。但實際上，為了確保航空安全，尤其是市中心的低空域安全，相信監管機構仍然會要求它們必須行駛到某些升降場內，才可以變身。但當然，這仍然會比純eVTOL需要駁車方便一點。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]