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經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：大學排名的虛與實

【明報專訊】本地頭三大的大學（香港大學、中文大學和科技大學）到底誰才是Number 1？根據《美國新聞與世界報道》（US News and World Report）早前公布的「全球最佳大學排名」，香港共有4間大學躋進全球的頭100名，其中中大更首度超越港大成為香港的「首席大學」！

說到大學排名，這些排名的上落除了影響學生和家長的選擇之外，亦是不少大學高層交數的指標，他們對排名的上上落落自然會更加着緊。

N年前，我還在中大任教的時候，曾經有一年中大在某大學排行榜跌出三甲，有同事就笑言當天早上大學的高層就開了一個緊急會議，討論如何為中大「挽回頹勢」。

另外，由於今年《美國新聞與世界報道》有關美國各大學排名的計分方法有重大轉變，其中包括不再計入小班教學和教授的學歷等，於是敝校（維克森林大學，Wake Forest University）的排名由全美頭30「急跌」至47！結果敝校的高層立刻向全大學（應該還有舊生吧）電郵解釋為何排名大跌，以及新的排名計算方式並不足以顯示大學的價值等。

外人未必知悉背後方程式

是的，無論大學的排名如何計算出來，它背後一定有一條方程式，很多時，這條方程式裏的各項因素（例如師生比例，以及畢業生起薪點等）都是公開的，但背後的方程式是如何卻不一定為外人知悉。於是乎，大學高層們都會花時間，又耗資源嘗試reverse-engineer這條方程式，另外更會向這些排行榜「投其所好」，盡量滿足或達到那些公開因素的條件。

這些排名遊戲背後的博弈對父母有什麼含意呢？對於那些對大學教學質素毫無認識的父母（尤其是低下階層）來說，大學排名還是一個有用的參考。

不過，對教育程度較高、對各大學認識較深的父母來說，大學排名的上上落落其實不用看得太重。

維克森林大學經濟系副教授

facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]

相關字詞﹕財經專欄 經濟學爸 梁天卓

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