OpenAI傳如期售員工股票 憧憬估值860億美元

《金融時報》引述兩名消息人士指出，員工售股計劃準備如期進行。但過去10天發生的事件，令市場更清楚了解OpenAI的最終控股公司，作為一家非牟利的機構，對該公司的企業管治可以產生重大影響。早年投資了OpenAI的風險投資基金，包括紅杉、美國前總統特朗普女婿庫什納弟弟Josh Kushner旗下的Thrive Capital及Khosla Ventures，連同已投資百億美元在OpenAI的微軟（美：MSFT），都是上周力催Sam Altman回朝的推手。

學者憂「炒魷」亂局損估值

報道指OpenAI的投資者仍有信心今次員工售股，所得的估值會較微軟今年初投資100億美元時的290億美元翻兩番。但美國Case Western Reserve University法律學院副教授Anat Alon-Beck則認為，上周亂局肯定損害OpenAI的估值，她指在公司作出適當補救措施之前，估值不可能上升。但《金融時報》又引述兩OpenAI投資者說，經上周事件後，OpenAI商業化更清晰，可吸引更多投資。

（綜合報道）

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