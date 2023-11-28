字節跳動 大縮遊戲業務

路透引述消息指，業務將裁員數百人，部分員工在上周末才知悉事件。網絡流傳已推出的遊戲，即使是表現不錯的《晶核》等，亦只給3個月時間洽商出售，若最終沒有結果都會解散。

朝夕光年裁員 同業搶人才

其他內地遊戲公司隨即「搶人才」，例如快手（1024）旗下彈指宇宙發布招聘海報，歡迎朝夕光年「同學」，職位分佈於杭州、上海、廣州、北京。網易（9999）亦在社交媒體呼籲受影響人士前來洽商。據報字節跳動亦正出售兩年前收購的遊戲公司沐瞳科技，已接觸最少一間沙特阿拉伯公司，但過程不太順利，最終作價可能只是約20億美元，較收購價低一半。

《澎湃新聞》引述消息透露，對於收縮遊戲業務的決定，朝夕光年總裁嚴授和字節跳動首席執行官梁汝波，已反覆討論很長時間。梁汝波認為遊戲業務過去數年只是「大而全」，項目不聚焦、資源分散，應該將精力和資源，投放至更創新、更具想像力的地方。最終由集團創辦人張一鳴決定，迅速關閉業務。

朝夕光年成立近5年，員工一度超過3000人，但部分遊戲「旺丁不旺財」，亦未能搶佔龍頭騰訊（0700）的市場，最終去年開始縮減規模，解散其中一個工作室，部分遊戲移交合作伙伴。

在退出遊戲同時，《36氪》報道，字節跳動近期成立新的人工智能部門，研發應用相關技術的產品。

（綜合報道）

[國際金融]