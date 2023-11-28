金價衝破2000美元後續攀升 受惠預期美加息結束 大行料進牛市

荷蘭盛寶銀行認為，金價上周五收市企穩2000美元以上，給予市場更大信心金價進入「牛市」。投資銀行高盛形容黃金重現光彩，除了因為市場相信接近減息周期，亦受惠內地、印度的黃金消費需求持續強勁，加上央行持續增持黃金分散外匯儲備，都為金價創造良好氛圍，維持12個月目標在2050美元，甚至有調高空間，相信任何沽壓都只是有限，策略上是趁低吸納機會。

交易員料明年底前減息4次

連連Star FX總經理陳欣更估計，由於下月聯儲局應該不會加息，美元轉勢向下，今年內金價已可能見2030或2050美元，如果明年5、6月開始減息，屆時甚至有機會高見2100美元。但要留意美國通脹會否回升，促使聯儲局考慮再加息，或地緣政治等帶動避險情緒推高美元，金價可能回調至1980美元水平，但整體走勢偏強，相信在1900美元已有不少支持。

投資者對減息的猜測近期漸趨濃厚。《華爾街日報》分析利率期貨，反映交易員曾預測，聯儲局明年5月之前，有約60%機會減息0.25厘，明年底之前合共減息4次。指標的美國10年期國債孳息率，本月亦由5厘的重要關口，回落至4.5厘以下。部分人預計即使經濟穩定，由於通脹回落至局方2%目標，聯儲局亦可能輕微減息，確保經濟不會不必要地過弱，甚至陷入衰退。有基金經理認為過往美國衰退時，聯儲局一年內會減息3至4厘，如果只是減息1厘，意味市場相信明年出現衰退的機會率只是接近25%。

但由於美國經濟暫時仍然穩健，有些投資者亦提醒，聯儲局明年可能不減息，或重新推高債息。根據聯儲局9月議息後發表的報告，官員平均預測到明年底，利率只是較現時低0.25厘，下月中議息後會更新預測。

「數碼星期一」惹憧憬 亞馬遜做好

高盛根據過往經驗，如果美國失業率由低位，一年內回升0.5個百分點，就出現經濟衰退的信號，由於現時已累積升0.33個百分點，所以本周公布的就業數據將很關鍵，亦取代通脹，成為聯儲局判斷何時減息的依據。

美股連升四周後，昨晚早段偏軟。道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數，以及納斯達克指數3項主要指數都曾跌約0.2%，市場觀望美國財政部本周拍賣國債的結果。有統計顯示，上周「黑色星期五」網上銷售，按年升7.5%至98億美元、創新高，投資者憧憬傳統網絡銷售旺季「數碼星期一」的表現，電商平台亞馬遜（美：AMZN）曾升逾1%，Shopify（美：SHOP）曾升4%。美元在3個月低位附近，美匯指數本月以來已累積跌3.2%左右，如果情况持續，全月表現可能是一年來最差。

（綜合報道）

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