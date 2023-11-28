港出口意外增1.4% 結束連跌17個月 輸內地逾年半首升 分析：若內需回穩利港經濟

明報記者 黃志偉

按地區劃分，10月份輸往亞洲的整體出口貨值按年上升5.2%。其中，中國內地的整體出口按年增加5.6%（見表），為去年2月後首次錄得按年增長；輸往印度、越南和泰國的出口，分別升28.6%、15.2%及13.6%。另一方面，除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其荷蘭跌37.1%，英國跌2%；不過美國連續兩個月錄得升幅，升0.5%，且出口貨值為去年8月後最高，錄得242.73億元。

進口方面，來自中國內地的進口貨值按年升2.5%；台灣上升10.7%，連續兩個月有升幅；新加坡增加11.8%，為去年6月後首次錄得升勢。至於韓國、日本和美國的進口分別跌16.6%、8.1%及5%。

進口升2.6% 終止連跌15個月

按主要貨品類別劃分，「辦公室機器和自動資料處理儀器」整體出口按年升勢擴大至11.5%，惟進口減少16.1%。「電動機械、儀器和用具及零件」和「通訊、錄音及音響設備和儀器」的出口分別跌3.3%及3.7%，不過，兩者在進口方面則上升，分別增4.7%及11.5%，後者自踏入第3季後持續錄得正增長，或反映內地對電子產品需求見復蘇。

學者憂明年港轉口貿易遇挑戰

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，若出口往內地表現進一步改善，或反映內地需求回穩，可望穩定本港第四季整體經濟表現。另主要央行加息周期有望結束，惟利率料仍會維持高位一段時間，或抑制外需表現。該行調整今年全年整體出口跌幅由約10%降至約7%。另浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才稱，進出口輕微增長或因企業庫存逐漸見底，故增加庫存以備消費旺季。不過他預計明年香港轉口貿易或隨中國內地的出口結構轉變而面對挑戰，包括內地出口高端產品時未必須再經香港轉口。