FII峰會下周港舉行 歐冠昇：增各地連繫

港交所行政總裁歐冠昇表示，在充滿挑戰的宏觀環境下，市場持續尋求方法來平衡風險與機遇，而香港的獨特優勢將有助連繫全球，包括中東市場。

稱港獨特優勢助連繫全球

歐冠昇稱，地緣政治局勢緊張、息率高企、已發展國家經濟放緩等因素，為香港市場帶來挑戰，但最近有不少國際企業的管理層赴港了解最新情况，而港交所正研究如何提升市場流動性，並希望發揮聯繫金融經濟與實體經濟的角色。

他又表示，香港與沙特同樣擔任超級聯繫人，例如沙特連繫非洲、拉丁美洲、東南亞等多個地區，且處於轉型階段，因此相信是次峰會可為全球參與者提供對話的機會，加強各地連繫。

FII：港具友好營商環境低稅等優勢

FII Institute行政總裁Richard Attias指出，香港作為亞洲商業樞紐，而且具備友好的營商環境、低稅率、完善法制、完善基建配套等優勢，故選址於香港舉辦是次峰會。他又表示，香港角色在中美關係惡化下受到一定挑戰，但看見近期APEC會議後，雙方關係有所改善，並指香港是最和平地方之一。