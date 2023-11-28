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經濟

FII峰會下周港舉行 歐冠昇：增各地連繫

【明報專訊】中東未來投資倡議研究所（FII Institute）與港交所（0388）及香港政府，將於今年12月7日至8日合辦FII PRIORITY香港峰會，為該峰會首次在亞洲地區舉辦。

港交所行政總裁歐冠昇表示，在充滿挑戰的宏觀環境下，市場持續尋求方法來平衡風險與機遇，而香港的獨特優勢將有助連繫全球，包括中東市場。

稱港獨特優勢助連繫全球

歐冠昇稱，地緣政治局勢緊張、息率高企、已發展國家經濟放緩等因素，為香港市場帶來挑戰，但最近有不少國際企業的管理層赴港了解最新情况，而港交所正研究如何提升市場流動性，並希望發揮聯繫金融經濟與實體經濟的角色。

他又表示，香港與沙特同樣擔任超級聯繫人，例如沙特連繫非洲、拉丁美洲、東南亞等多個地區，且處於轉型階段，因此相信是次峰會可為全球參與者提供對話的機會，加強各地連繫。

FII：港具友好營商環境低稅等優勢

FII Institute行政總裁Richard Attias指出，香港作為亞洲商業樞紐，而且具備友好的營商環境、低稅率、完善法制、完善基建配套等優勢，故選址於香港舉辦是次峰會。他又表示，香港角色在中美關係惡化下受到一定挑戰，但看見近期APEC會議後，雙方關係有所改善，並指香港是最和平地方之一。

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