渣打：人幣最壞情况已過 料明年底返7算

渣打預期明年上半年，人民幣匯率將在7.15至7.35水平波動。市場普遍認為美國明年下半年開始減息，渣打預期隨着中美兩國貨幣政策開始拉近，人民幣會在明年底料重返7算水平。昨日人民幣自上周急升2%回吐，截至昨晚9時左右，人民幣在岸價報7.1529，下跌39點子（1元等於1萬點子），離岸價報7.1606，下跌113點子。

聯儲維持高息影響 料年底見7.2

今年因為美元利率高於人民幣、對內地增長預期轉弱，加上對人民幣貶值預期，降低海外投資者購買和持有人民幣資產的意欲。不過渣打指出，一些領先指標顯示，外資流出內地會在年底前開始穩定。股票北向通在8月至10月淨流出後，過去1個月開始流入。

債券方面，初步數據顯示外資在7月和8月淨賣出後，於9月和10月重新淨買入，兩個月內溫和增加600億元（人民幣，下同），不過總結全年外資持有內地債券仍降1500億元，距離完全恢復仍有長時間。

此外，渣打統計今年在港發行的人民幣債計價債券（俗稱為點心債）發行額創新高，年初至本月17日，離岸人民幣債券和存款證發行額累計1.08萬億元，已超過去年全年的1萬億元。

不過扣除到期債券和發行證的淨發行額只有1490億元，遠低於去年全年的5550億元，主要是由於人民幣存款證有大額贖回，暫錄得淨贖回額820億元。