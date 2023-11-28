年結效應 1個月拆息破5.5厘16年高 帶動港匯升穿7.79 港股成交降至759億

明報記者 歐陽偉昉

反映銀行資金成本的3個月港元拆息，昨日上升6.6點子至5.708厘，創近23年新高。12個月拆息則升6.26點子，報5.643厘。1個月港元拆息自去年12月底以來首次高於同期美元拆息，出現正息差0.072厘，帶動港匯開市升穿7.79水平，早上最高曾見7.7861，上升59點子（1元等於1萬點子）。

港元拆息11個月來首高過美元拆息

有交易員表示，上周四為美國假期，市場資金慣性偏緊張，也加劇資金緊張情况。華僑銀行香港經濟師姜靜表示，受季節性資金需求推動，港元利率有進一步上升空間，而港美息差亦會帶動港元偏強。瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰則指出，港元利率在季節性因素下推高，收窄與美元息差，港匯在7.8水平有支持。

港元拆息高企，降低投資者入市意欲，港股主板成交昨日降至759億元，較上周五縮減13.85%，恒指昨日下跌0.2%或34點，收報17,525點。國指下跌0.26%，收報6025點，科指上升0.17%，收報4031點。北水通過港股通錄3.48億元淨流入，較上周五減少96%。

中原按揭：銀行加息壓力未除

因為H按息率設有鎖息上限保護，現時拆息上升對實際按揭仍不會有影響。中原按揭董事總經理王美鳳表示，季初至今的1個月平均港元拆息為5厘，高於現時市場按息的4.125厘，反映銀行加息壓力未解除。

各大銀行在9月曾先後上調新做按息0.5厘，實際利率升至4.125厘，紓緩息差壓力，王美鳳認為，若今年聯儲局不再加息，預料本港銀行未必會再上調最優惠利率，不過若然美國在往後繼續加息，港元拆息及銀行資金成本便會因此趨升，屆時本港銀行仍有機會上調最優惠利率。