新儲蓄保可按人生大事加保額

明報記者 袁國守

香港投資基金公會最新發表的強積金計劃研究發現，受訪者稱預計需要平均760萬元才能退休。因此，不少人在40歲前已開始為退休作準備，其一方法是投保儲蓄壽險，此類產品多年來廣受歡迎，因提供人壽保障之餘，同時可當作長期儲蓄工具。

獲免醫療核保增保障

富衛新推的「家·年華」，以「滿足人生不同階段需要」作招徠，該計劃設有 「享悅人生」增值選項，涵蓋8項人生大事，即當保單權益人經歷其中一項指定人生大事 ，可以免醫療核保下增加保障。所說的「人生大事」包括結婚、子女出生、置業以至移民等，被保人可不限次數行使該選項，但在指定的人生大事增加保障，需於保單生效1年後，並在被保人55歲（下次生日年齡）或之前。同時，被保人需要於指定人生大事發生後的90日內向該公司作出書面申請，並提供「人生大事」的證明。

還要留意，「享悅人生」增值選項指定計劃的投保額，不可超逾 （i）「家·年華」的投保額的100%或（ii）就每名被保人在富衛新發出的所有「家·年華」壽險計劃系列保單上限為150萬港元/18.75萬美元，以較低者為準，而指定計劃的最初最低投保額為5萬港元/6250美元。

當然，如同其他具儲蓄成分壽險，「家·年華」提供身故權益，以及具增值潛力的非保證周年紅利及特別紅利；即是說，假如被保人不幸離世，該公司會提供身故權益，金額相等於繳付保費總額的100%或投保額的100%（以較高者為準），以及累積周年紅利及利息（如有）。

較特別的是，一旦被保人經註冊專業醫生證明非常可能於12個月內因病身故，將可即時獲發預支身故權益。此外，當保單連續生效2個保單年度，若被保人於保費供款年期內，在非自願性的情況下失業，可申請失業權益，從下次保費到期日起延長保費寬限期至最多365日（當中包括原有的30日保費寬限期）。

「家·年華」投保人可選擇一次過，或以5年、10年或20年繳付保費，保障年期為終身；身故權益則可以一筆過形式、分期形式或綜合兩者形式支付，最低投保額為12萬港元/1.5萬美元（每保單）。

保費方面，因應被保人不同的情况會有所不同，以一名55歲非吸煙男性被保人投保「家·年華」為例，原有投保額10萬美元（約78萬港元）、5年的繳款年期計，每日保費為29美元（約226港元），簡單以每年12個月平均計算，每月保費為870美元（約6786港元）。

假設投保額及繳款年期等條件相同之下，若投保人為55歲的非吸煙女性，每年保費為9738美元（約75,956港元）。

最後一提，「家·年華」為按揭證券公司的保單逆按計劃的合資格壽險計劃，而保單逆按是一項貸款安排，讓借款人利用壽險保單作為抵押品，向貸款機構提取保單逆按貸款。借款人可選擇於固定的年金年期內（10年、15 年或20年）或終身，每月收取年金直至其壽險保單到期為止。若選擇領取年金，保單可轉化為穩定及終身的現金流，以持續支持退休生活的開支，進一步發揮保險的生活保障功能。

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[袁國守 退休綢繆]