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經濟
二手放大鏡

香港地產

海逸豪園成交增 均呎險守1.6萬

【明報專訊】《施政報告》上月底出台後，二手交投市况稍為回升；紅磡大型屋苑海逸豪園，本月截至21日暫錄約6宗二手成交，較10月全月錄約3宗，飈升一倍，雖然均呎亦同見回升，但因本月成交個案中，包括有早前捲入「JPEX風波」的網紅林作名下一個兩房戶，由於單位做價較低，令整體均呎亦受拖累，只險守1.6萬元關口。

林作750萬沽兩房 16年升值一倍

美聯區域聯席董事殷勒麟表示，海逸豪園15座低層G室，實用560方呎兩房間隔、望內園，以750萬元易手，實呎13,393元，成交價較市價略低，較同座、同面積樓下一層G室，於2019年的成交價970萬元，低220萬元或23%；上述單位原由林作母親，於2007年380萬元購入，2016年以550萬元轉讓至林作名下，今年8月林作曾於社交媒體高調以1000萬元放售，現減價250萬元或25%，但仍較其母購入價升值370萬元或近一倍。

殷續指出，目前市况走勢兩極，細單位因新盤搶客，加上上車客較受息口走勢影響，故1000萬元以下單位交投較慢，反觀換樓市場成交量則穩定。

內地專才1050萬購凱旋門1房

市場不乏境外專才入市個案。中原分行經理胡鴻洲表示，九龍站凱旋門觀星閣中層C室，實用415方呎1房間隔，向高鐵站市景，以1050萬元易手，重返2015年水平、實呎25,301元，新買家為內地專才，因雙辣稅「先免後徵」，現較減辣前節省約276萬元辣稅；原業主2007年570萬元購入，帳面依然獲利480萬元或84%。

君傲灣兩房業主料損手一成

另美聯助理聯席董事羅敬業表示，將軍澳屋苑君傲灣3座高層G室，實用453呎兩房間隔，以748萬元易手、實呎16,512元；原業主2020年9月以783萬元購入，帳面已經要蝕35萬元或4.5%，連使費料有機會實蝕約78萬元或約一成。

新界西北區方面，代理消息指出，元朗朗屏8號3座低層F室，實用861方呎4房1套間隔，以943.8萬元易手、實呎10,962元，為同類5座低層F室、於2016年以974.6萬元一手價售出後，屋苑4房戶價位首次跌穿1000萬元大關；原業主2017年以1097.4萬元購入，持貨6年，帳面蝕逾153萬元或約14%，連使費料有機會實蝕170萬元或約15%。

明報記者 歐陽慧恩

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕君傲灣 朗屏8號 峻峰花園 凱旋門 海逸豪園 減辣 樓市走勢 二手樓市 二手成交 二手放大鏡

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