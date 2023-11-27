明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

澄天地契999年 主打細單位

【明報專訊】10月底出台的《施政報告》落實減辣，近日樓市氣氛有所回升，當中英皇國際（0163）旗下樓花期長約17個月的香港仔舊大街單幢項目澄天，屬舊契物業，地契年期長達999年，自1860年來算起，至今仍有836年。由於位處區內傳統地段，附近民生配套相當充足，加上主打一房、兩房細單位，料可吸引區內上車客及分支家庭。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

澄天為英皇今年首個推出的全新住宅，單位總數110伙，實用245至881方呎，戶型涵蓋1房至3房特色單位，其中標準1房戶佔57伙、標準兩房戶佔44伙，並有兩個3房連天台複式單位，以及7個連平台特色單位。換言之，1房、兩房標準戶佔單位總數逾九成，目標客群以上車客、收租投資者為主。

位處香港仔內街 民生配套足

項目關鍵日期為2025年3月，樓花期約17個月。今次介紹的兩個交樓標準示範單位，其中一個以18樓B室為藍本，實用287方呎1房間隔，開放式廚房設計，廚櫃呈長形；發展商在上方櫃門配上垂直瓦通條紋，以提升型格感，同時配備多款名牌電器，包括德國Miele蒸爐、德國西門子抽油煙機、電磁煮食爐、雪櫃和洗衣乾衣機等。

共110伙 設平台天台特色戶

客飯廳除連接露台外，另一邊設窗戶，增加室內採光度，以減低一般長形廳前方明亮、後廳暗的問題；洗手間設於房內，形成套廁格局。

另一交樓標準示範單位，以18樓D室為藍本，實用400方呎兩房間隔，客飯廳連接「三合一露台」（露台、工作平台及冷氣機平台合併），同樣採開放式廚房設計；雖然廚櫃體積略袖珍，但同樣電器齊備。

兩間睡房設置於客飯廳兩旁，此種設計可節省走廊位；由於兩間睡房的面積相差不大，住戶可較彈性決定房間用途。

多條巴士小巴線往返外區

澄天住客會所設於基座，可為住戶提供一系列休閒活動，當中較特別為採通透設計的空中花園，綠化設計令人舒服。物業基座地下、1樓屬商舖，料多數單位的視野，可越過附近舊樓，享相對開揚景觀。

值得一提是，項目位處的香港仔舊大街屬內街，料車聲對住戶造成的影響較少，附近街道亦開設不少新、舊民生商店，即使步行至香港仔中心亦只需約3至5分鐘，加上附近有多條巴士、小巴線前往不同地區，可為入住後的生活提供更多便利。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

貨運界倡設港口局 統籌碼頭規劃 海運發展綱領出台前獻計 冀推補貼
貨運界倡設港口局 統籌碼頭規劃 海運發展綱領出台前獻計 冀推補貼
業界稱碼頭供過於求 盼騰出土地升級設施
業界稱碼頭供過於求 盼騰出土地升級設施
華懋慈善基金遭林義雄追3.4億
華懋慈善基金遭林義雄追3.4億
積金局籲打工仔自願供款增退休儲備
積金局籲打工仔自願供款增退休儲備
華為伙長安汽車 擬拓智能車系統
華為伙長安汽車 擬拓智能車系統
富蘭克林鄧普頓唐崢輝：高息料持續 美債較美股吸引
富蘭克林鄧普頓唐崢輝：高息料持續 美債較美股吸引
諾獎經濟學家Michael Spence：中美可合作促增長 抗氣候變化
諾獎經濟學家Michael Spence：中美可合作促增長 抗氣候變化
往績回顧：去年測中聯儲積極壓通脹 美高息持續2至3年
往績回顧：去年測中聯儲積極壓通脹 美高息持續2至3年
燕窩龍頭 燕之屋毛利率高
燕窩龍頭 燕之屋毛利率高
Thales：虛產平台資訊保安求助增 JPEX事件未嚇退業界 料申牌照愈來愈多
Thales：虛產平台資訊保安求助增 JPEX事件未嚇退業界 料申牌照愈來愈多
BC科技：政府挺持牌業界發展 加快審批產品
BC科技：政府挺持牌業界發展 加快審批產品
大新VIP客投資總值 首10月按年升44%
大新VIP客投資總值 首10月按年升44%
初創單細胞技術精準試抗癌藥
初創單細胞技術精準試抗癌藥
創辦人為大學教授和研究員
創辦人為大學教授和研究員
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：美經濟仍穩健 道指Call 10045
金子：美經濟仍穩健 道指Call 10045
張兆聰：百度估值較ATMJ更具優勢
張兆聰：百度估值較ATMJ更具優勢
張兆聰：炒減息另類選擇 吼生科股ETF
張兆聰：炒減息另類選擇 吼生科股ETF
伍禮賢：豐盛生活服務業績穩健向好
伍禮賢：豐盛生活服務業績穩健向好
王良享：日股未現非理性亢奮 升勢料持久
王良享：日股未現非理性亢奮 升勢料持久
陳大為：新總統上台 恐怕阿根廷續哭泣
陳大為：新總統上台 恐怕阿根廷續哭泣
袁國守：考CFP還是CFA？
袁國守：考CFP還是CFA？
謝偉銓：活化紅磡車站 善用土地資源
謝偉銓：活化紅磡車站 善用土地資源
稅貸最低享零息 小心條款
稅貸最低享零息 小心條款
沈永年：華僑回流灣區養老成新趨勢
沈永年：華僑回流灣區養老成新趨勢
Marty Dropkin：中資盈利前景改善 亞洲股市估值吸引
Marty Dropkin：中資盈利前景改善 亞洲股市估值吸引
許健生：AI幾何式突破：Q*計劃
許健生：AI幾何式突破：Q*計劃
陳正犖：歐元逼近超買區域
陳正犖：歐元逼近超買區域
溫傑：業績能見度高 越秀交通穩中求勝
溫傑：業績能見度高 越秀交通穩中求勝
袁國守：內房股僅宜短炒 Nvidia升浪未完
袁國守：內房股僅宜短炒 Nvidia升浪未完
林少陽：遊九州觀察 經濟非想像中火熱
林少陽：遊九州觀察 經濟非想像中火熱
技術取勝：中電處上升通道
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：MPF被鬧「廢」 今年也贏錢啟示
李聲揚：MPF被鬧「廢」 今年也贏錢啟示
蔡金強：文武雙全辛棄疾
蔡金強：文武雙全辛棄疾
艾雲豪：電競產業為新興行業帶來示範
艾雲豪：電競產業為新興行業帶來示範
李順威：財務狀况指標沒預示作用
李順威：財務狀况指標沒預示作用
劉思明：小米金斯瑞已回調 值博率高
劉思明：小米金斯瑞已回調 值博率高
瑞銀亞洲：資金流入博反彈 比亞迪牛53015
瑞銀亞洲：資金流入博反彈 比亞迪牛53015
摩根大通亞洲：看好日圓升值 日港購10096
摩根大通亞洲：看好日圓升值 日港購10096
周顯：鄭家純有份與父聯手打江山
周顯：鄭家純有份與父聯手打江山
張佩儀：ESG成強積金投資新焦點
張佩儀：ESG成強積金投資新焦點
王弼：港樓市要怎樣才轉勢？
王弼：港樓市要怎樣才轉勢？
曾淵滄：內房股勿急撈 先等中央真救市
曾淵滄：內房股勿急撈 先等中央真救市
湯文亮：無抵押貸款的「抵押品」很昂貴
湯文亮：無抵押貸款的「抵押品」很昂貴
陳永傑：美加息近結束 利投資市場
陳永傑：美加息近結束 利投資市場
廖偉強：成交穩步增 樓市復元可期
廖偉強：成交穩步增 樓市復元可期
布少明：辣招可再調整 激活樓市經濟
布少明：辣招可再調整 激活樓市經濟
馬泰陽：樓市冬日回暖 冀漸入佳境
馬泰陽：樓市冬日回暖 冀漸入佳境
YOHO WEST收萬票 超額逾21倍 本月新盤成交料600宗 升近七成
YOHO WEST收萬票 超額逾21倍 本月新盤成交料600宗 升近七成
兩九龍新盤下月登場 共涉百伙
兩九龍新盤下月登場 共涉百伙
投資者1828萬沽柏傲山 料蝕12%
投資者1828萬沽柏傲山 料蝕12%
滿名山4房售2148萬 業主損手一成
滿名山4房售2148萬 業主損手一成
盛滙830萬沽深水埗舖 呎價2萬 1年帳賺36%
盛滙830萬沽深水埗舖 呎價2萬 1年帳賺36%
海逸豪園成交增 均呎險守1.6萬
海逸豪園成交增 均呎險守1.6萬
新儲蓄保可按人生大事加保額
新儲蓄保可按人生大事加保額