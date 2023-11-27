滿名山4房售2148萬 業主損手一成

首都兩房634萬沽 倒退回6年前

晉誠高級營業經理古宏曦表示，上述滿名山名庭第5座低層戶，實用1385方呎，原則4房雙套但改為雙房雙套、附裝修，原業主以2500萬元連車位放售，累減352萬元或14%後，以2148萬元、實呎15,509元售出，新買家因子女在鄰近國際學校讀書，購入單位自用。

上述單位原業主於2019年中以2119萬元一手購入、再以230萬元購車位（即共2349萬元），帳面蝕201萬元，若扣除發展商回贈及其他使費計，實際蝕幅估計約235萬元或一成。

十大屋苑周末5宗成交 跌17%

大型屋苑方面，將軍澳日出康城本月至今暫錄約5宗二手成交，較上月全月3宗增67%；香港置業首席分區董事劉浩勤表示，首都第5座中層右翼B室，實用519方呎兩房戶，原業主累減206.5萬元或25%後，獲用家以633.5萬元承接、實呎12,206元，成交價料重返同類6年前價位。惟原業主早在2013年以435萬元購入，持貨10年，帳面仍獲利198.5萬元或46%。

另中原統計，十大屋苑過去兩日錄5宗成交，按周跌1宗或16.7%，其中鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園零成交。此外，據美聯統計，過去兩日十大屋苑同錄約5宗成交，按周同挫16.7%。

至於私宅租務方面，中原高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔太湖花園9座中層G室，實用355方呎兩房間隔，議價後以1.2萬元租出，實呎租金約34元，新租客為外區客；業主2010年以190萬元購入，享7.6厘租金回報率。