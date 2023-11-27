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經濟
布少明

投資策略

布少明：辣招可再調整 激活樓市經濟

【明報專訊】《施政報告》公布後，新盤市場亦隨之活躍。最值得留意的，是龍頭發展商的天水圍站大型項目。執筆之時，市場消息指該盤首日收到逾2500票，超購近8倍，成功登上今年首日「票房」最賣座新盤寶座。近期一手市場正重新啟動，據市場統計，本月（截至24日止）一手已錄約470宗成交，已超越10月全月的344宗，並創3個月新高。相反，二手交投卻繼續整固，美聯樓價指數最新報142.49點，按周跌0.12%，連跌14周，本年迄今樓價跌約2.4%，見逾6年半新低。

另一邊廂，《施政報告》公布「減辣」未幾，市場又現進一步「減辣」要求。近日有政界人士指「減辣」力度只屬「半桶水」，要求政府只要在未來兩至3個月並無異常狀况，理應在明年2月財政預算案中「全面撤辣」，令市場重回正軌，有更健康發展。筆者明白，政府向來在「辣招」上不肯大刀闊斧撤銷或調整，原因是擔心一旦「全撤」，樓價或會飈升。不過，早前外資大行發表報告指出，在過去兩年全球通脹及利率上升下，香港樓價已回落，再觀察近期「減辣」後樓價的低迷表現，憂慮調整辣招會刺激樓價大升未免太杞人憂天。

當下香港正處復蘇初期，無論股市，或者樓市，正經歷着「後疫情效應」，樓市作為本港重要經濟支柱，若交投不振，勢大大影響着經濟復蘇進程。雖則最近二手睇樓量轉趨活躍，但交投仍與本港經濟一樣，未見明顯起色，故倘若政府想加速激活經濟，可考慮進一步在調整辣招上着墨。其實「減辣」重點並非提振樓價，而是在於激活樓市交投，因為此舉可增加樓市供應，同時盤活樓市換樓鏈，可藉此間接刺激香港經濟表現。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

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